Прямой эфир

Песков рассказал о графике Путина на 15 мая

14 мая 2025 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Песков рассказал о графике Путина на 15 мая-0

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина ответил на вопрос касательно графика лидера России на 15 мая, информирует РИА Новости.

Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина запланированы рабочие встречи. Где конкретно – представитель Кремля не уточнил.

15 мая в Стамбуле запланированы переговоры по Украине. Кремль пока не раскрывает состав российской делегации, но отмечается, что российская сторона будет там ждать украинских представителей.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность своего участия в переговорном процессе, если там будет присутствовать Президент России Владимир Путин.

Читайте также:

Зеленский подтвердил, что 15 мая он будет в Стамбуле

В США надеются, что Путин приедет на переговоры в Стамбул

В МИД РФ рассказали, что планируется обсуждать на переговорах в Стамбуле

# Дмитрий Песков # Дональд Трамп # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
В Риге проходят учения «Молния-2025»
14 мая 2025 10:41

В Риге проходят учения «Молния-2025»

Суд ЕС признал главу Урсулу фон дер Ляйен виновной в махинациях при закупках вакцин от COVID-19
14 мая 2025 10:39

Суд ЕС признал главу Урсулу фон дер Ляйен виновной в махинациях при закупках вакцин от COVID-19

Перешедший на сторону РФ боец рассказал об идеологии ненависти в рядах ВС Украины
14 мая 2025 10:32

Перешедший на сторону РФ боец рассказал об идеологии ненависти в рядах ВС Украины