Песков рассказал о графике Путина на 15 мая

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина ответил на вопрос касательно графика лидера России на 15 мая, информирует РИА Новости.

Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина запланированы рабочие встречи. Где конкретно – представитель Кремля не уточнил.

15 мая в Стамбуле запланированы переговоры по Украине. Кремль пока не раскрывает состав российской делегации, но отмечается, что российская сторона будет там ждать украинских представителей.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность своего участия в переговорном процессе, если там будет присутствовать Президент России Владимир Путин.

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