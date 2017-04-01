Тошнота как неприятие чего-то и детская агрессия. Какие симптомы говорят о депрессии?

Новости Беларуси. Как отличить депрессию от других психологических состояний, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Мы называем депрессией разные состояния: плохое настроение, погода плохая. Как определить, что это уже депрессия? И, вообще, что такое депрессия?

Инна Третьяк, врач-психотерапевт:

Если говорить о самом слове «депрессия». «Пресс» – это сила, «депресс» – отсутствие силы. Но, опять-таки, где мы силу черпаем? Понятно, в еде. Но не хлебом единым жив человек. Понятно, что соловья баснями не кормят, понятно, что нужно клетку запитывать. Но ещё есть духовная пища. Это, как раз-таки, творчество. Когда мы посещаем памятники культуры, памятники истории. Когда мы заботимся о предках, о братьях наших меньших – о животных. Когда мы посещаем, допустим, те же юга, водоёмы.

Вообще, говорят, что очень хорошо восстанавливается наш организм на стыке всех стихий: воздух, земля, вода и твердь.

Твердь – это и земля, и горы. Почему говорят: поехал в горы, ближе к Богу. С одной стороны, дух восстанавливается или усиливается через преодоление. А преодолеваем мы свои трудности. А, если быть более точным – преодолеваем мы сами себя. Так вот, когда мы сами себя преодолеваем, мы становимся, опять-таки, на ступеньку эволюции выше. Но, если говорить о депрессии – отсутствии силы – это значит, что ты где-то ошибся. Посмотреть где. Если ты не можешь сам справиться с этим, есть специалисты. Очень многие говорят, приходят ко мне, кстати, и с этим вопросом: «У меня депрессия». Я говорю: «А в чём Ваши жалобы?» А получается, что это – обычная ипохондрия, по жалобам. Просто человек истощился. Есть же специальные методики – шкалы всевозможные, тесты. Когда мы тестируем пациента, и цифры – вещь упрямая, сразу видно – есть у него депрессия или нет.

Олег Степанюк:

А вот как определить – у меня депрессия или ипохондрия?

Инна Третьяк:

Протестировать по шкале. Но сначала специалист видит при опросе. Это называется «собрать умело анамнез». Анамнез жизни и болезни. Если ты уже видишь, что это – не депрессия, нет смысла тестировать. Но я люблю всех тестировать, у меня есть такая экспресс-диагностика: госпитальная шкала тревоги и депрессии. Там чётко видно – есть у тебя депрессия или нет, есть у тебя тревога или нет. Всем известно: когда человек отказывается от еды, когда он залёживается в постели, когда он никуда не выходит, когда у него снижено настроение.

Ещё такие симптомы, как расстройства пищеварения могут быть.

То есть, необязательно – отказ от еды, снижение аппетита, но ещё есть, допустим, диспептические всякие явления: расстройство стула, рвота, тошнота. Тошнота – как неприятие чего-то. Настолько сильное неприятие, что человек даже такие симптомы проявляет.

Олег Степанюк:

То есть, депрессия – довольно такие богатые клинические проявления имеет.

Инна Третьяк:

Конечно. А у детей, вообще, есть анаклитическая депрессия – у новорождённых. Когда ребёнок кричит и отказывается от груди.

Дети ж связаны с мамой энергетически.

И они чувствуют её состояние, настроение. И мамы нервничают или находятся в подавленном состоянии, или в состоянии хронического стресса – а ребёнок вот так реагирует. Есть депрессии, атипично протекающие у детей и подростков – когда ребёнок бравирует и агрессивно себя ведёт. Допустим, приходит в школу и начинает всех выстраивать, в том числе, учителей. У него так может протекать депрессия.