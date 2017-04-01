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«Делу время, потехе час – но, чтоб этот час находился каждый день»: как сохранить душевное равновесие?

01 апреля 2017 18:09
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Новости Беларуси. Как обустроить дом для психологического комфорта, рассказали в программе «Большой город».

Инна Третьяк, врач-психотерапевт:
Нужно, чтобы Вы приходили домой и находили время для всего того, что Вам нравится. Не только, чтобы у Вас довлело, как дамоклов меч: надо, надо, я обязан. А делу время, потехе час – но, чтоб вот этот час у Вас находился каждый день.

Чтоб Вы, идя домой, понимали, чего Вам хочется сегодня.

И вот то, что хочется – хотя бы, начать. Вот это и есть выработка тех эндорфинов, а потом всё время будет больше и больше  – и времени будет больше получаться на то, что хочется сделать, и условия будут простраиваться именно так, чтобы Вам реализовать свои желания. Не только обязанности и права, но ещё и желания. Потому что желания – это и есть то сокровенное, которое внутри нас. Это и есть мы. 

Психотерапевт Инна Третьяк: «Не надо ничего усложнять, заморачиваться, надо просто жить»

# общество # Консультация психолога

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