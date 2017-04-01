Психотерапевт о выходе из стресса: «Как из водоворота – собраться с силами и нырнуть в сторону»

Новости Беларуси. Как избавиться от тревоги и раздражительности, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Если у человека накапливается раздражительность, но он не выплёскивает, не получается у него там насладиться природой и звёздами...

Инна Третьяк, врач-психотерапевт:

То есть, его захлёстывает.

Олег Степанюк:

Да. К чему это может привести? Вот это аккумулирование, постоянное раздражение?

Инна Третьяк:

Если мы зацикливаемся на тревогу, страх, на негативные эмоции или даже тенденции, то это ведёт даже к суицидальным тенденциям, или к суициду. Сейчас эта тема очень муссируется у нас, по крайней мере, среди специалистов. И не только психиатров, но и врачей любых других специальностей.

Сейчас даже, когда поступаешь в приёмный покой, есть шкала суицидального риска.

Что это такое? Это, когда человек не знает, как разрешить свои негативные вопросы или проблемы. И он закрывается, зацикливается на этом и варится в этом соку. Сам себя загоняет. Подобное притягивает подобное. Если у него внутри скачка идей по поводу там каких-то стрессов или какого-то неприятия чего-то – что он притянет? Он притянет и снаружи то же самое. Ему обязательно наступят на ногу, обязательно обругают, обязательно толкнут.

Олег Степанюк:

То есть, человек плохими мыслями просто притягивает к себе какие-то происшествия?

Инна Третьяк:

Индуцирует. Подобное. Нужно просто выйти из этого.

Я раньше работала в ОСВОДе и нас учили, как нужно из водоворота выходить.

Если ты чувствуешь, что тебя засасывает, ты должен немножко собраться с силами, то есть, не бултыхаться, не тратить силы, не паниковать, ни в коем случае, а просто сконцентрироваться, понять, что тебе надо делать, собраться и нырнуть в сторону. Вынырнуть из этого.