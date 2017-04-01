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Психотерапевт: «В чём мы ходим, что едим и где спим – это очень важно»

01 апреля 2017 18:09
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Новости Беларуси. Как сохранить душевное равновесие, рассказали в программе «Большой город».

Инна Третьяк, врач-психотерапевт:  
По сути дела, оставаться самим собой. Любить себя, прежде всего. В плане того, что смотреть, в чём мы ходим, что мы едим. Где мы спим, на какой постели – потому что это очень важно. Тело – это храм души. Душа всё чувствует. И, когда ты создаёшь себе уют...  

В принципе, что такое квартира – это наш эфир.

Это информация, которую тело считывает каждый день. И, если говорить о том, что наш дом – это наша крепость, так вот она должна быть крепостью не в плане бронежилета, который не пробиваем, а в плане мощной защиты от негатива. Поэтому всё лишнее должно быть убрано. В комнате, где мы спим, кстати, не должно быть цветов, потому что они кислород тоже вместе с нами кушают. Естественно, комната проветрена, всё должно быть эстетично, красиво, уютно, чтобы Вам было в этом комфортно. 

Психотерапевт Инна Третьяк: «Не надо ничего усложнять, заморачиваться, надо просто жить»

# общество # Консультация психолога

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