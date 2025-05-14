Александр Лукашенко намерен посетить Зимбабве с ответным визитом
Двустороннее сотрудничество Беларуси и Зимбабве задало новый стандарт в работе со странами континента. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Президентом этой африканской страны. Эммерсон Мнангагва с официальным визитом в Минске, встрече на высшем уровне предшествовала серьезная подготовка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: на примере сотрудничества Беларуси и Зимбабве в Африке видят альтернативу диктату Запада.
Сотрудничество по всем направлениям будет масштабировано, в ходе встречи звучали и новые предложения: например, по внедрению современных технологий переработки отходов, цифровизации, использованию мирного атома. По итогам переговоров в широком составе подписан пакет документов между профильными ведомствами, в его основе – дорожная карта до 2030 года.
Что касается торгово-экономических отношений – развивать их стороны планируют посредством сотрудничества международных организаций. Александр Лукашенко акцентировал, что в 2025 году наша страна председательствует в Евразийском экономическом союзе. Зимбабве, в свою очередь, – в Сообществе развития Юга Африки. Особое положение стран нужно использовать для кооперации этих интеграционных блоков, что обеспечит результат.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу выразить искреннюю признательность именно вам за большой личный вклад в развитие стратегических отношений, дружбы и братства между народами Беларуси и Зимбабве. Убежден, с такой поддержкой мы еще активнее будем наращивать товарооборот, создавать совместные перспективные производства, открывать новые рынки как в Африке, так и в Евразии. Также надеюсь, что буду иметь честь и удовольствие еще не раз приветствовать вас и вашу уважаемую супругу Оксилию Мнангагву на белорусской земле.
Александр Лукашенко также намерен посетить Зимбабве с ответным визитом. После того как будет создана комиссия на уровне глав государств, которая позволит координировать работу уже действующих комитетов по сотрудничеству. Соответствующий проект соглашения будет подготовлен к дате визита белорусского лидера в Хараре.
«Большое спасибо, дорогой брат!» – за что Президент Зимбабве поблагодарил Лукашенко?