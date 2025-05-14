Александр Лукашенко намерен посетить Зимбабве с ответным визитом

Двустороннее сотрудничество Беларуси и Зимбабве задало новый стандарт в работе со странами континента. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Президентом этой африканской страны. Эммерсон Мнангагва с официальным визитом в Минске, встрече на высшем уровне предшествовала серьезная подготовка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество по всем направлениям будет масштабировано, в ходе встречи звучали и новые предложения: например, по внедрению современных технологий переработки отходов, цифровизации, использованию мирного атома. По итогам переговоров в широком составе подписан пакет документов между профильными ведомствами, в его основе – дорожная карта до 2030 года.

Что касается торгово-экономических отношений – развивать их стороны планируют посредством сотрудничества международных организаций. Александр Лукашенко акцентировал, что в 2025 году наша страна председательствует в Евразийском экономическом союзе. Зимбабве, в свою очередь, – в Сообществе развития Юга Африки. Особое положение стран нужно использовать для кооперации этих интеграционных блоков, что обеспечит результат.