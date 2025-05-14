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Европа хочет разделить Россию на части и завладеть её энергоресурсами – Додик

14 мая 2025 11:39
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Европа хочет разделить Россию на части и завладеть её энергоресурсами – Додик-0

По словам президента Республики Сербской Милорада Додика, Евросоюз хочет разделить РФ на части и забрать ее энергоресурсы, пишет ТАСС.

Еще в ходе распада СССР были видны цели стран Запада, которые на протяжении веков имели стремление идти на восток и овладеть российской территорией, пояснил политик. Запад хочет разделить Россию на части и присвоить российские энергоресурсы и полезные ископаемые. Украина в достижении намеченного является только платформой, объясняет Додик.

Цели, которые поставила Россия на территории Украины, необходимо достигнуть, подчеркнул президент Республики Сербской.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Милорад Додик

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