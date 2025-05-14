В её написании приняли участие 130 авторов. Рассказываем об уникальности «Книги Памяти»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В 2025 году мы с гордостью встречаем 80-летие Великой Победы – символа несгибаемой воли, мужества и стойкости народа, проявившего героизм в самой кровопролитной войне ХХ века.