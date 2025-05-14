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В её написании приняли участие 130 авторов. Рассказываем об уникальности «Книги Памяти»

14 мая 2025 11:25
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

В 2025 году мы с гордостью встречаем 80-летие Великой Победы – символа несгибаемой воли, мужества и стойкости народа, проявившего героизм в самой кровопролитной войне ХХ века.

В её написании приняли участие 130 авторов. Рассказываем об уникальности «Книги Памяти»-2

В честь важного события в Минске презентовали уникальный литературный проект «Книга Памяти». Среди авторов – 130 поэтов, прозаиков и публицистов из разных стран: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Молдовы, Болгарии, Франции, Израиля и других. 

В её написании приняли участие 130 авторов. Рассказываем об уникальности «Книги Памяти»-4

Татьяна Жилинская, координатор литературно-публицистического проекта «Книга Памяти» по Республике Беларусь:
Беларусь – это 30 авторов, фактически четверть книги. Это удельный вес. Эта память осталась у наших сегодняшних современных авторов. 

Благодаря «Книге Памяти» читатель сможет узнать о подвигах участников Великой Отечественной через воспоминания ветеранов, их трогательные письма рассказывают о батальных сражениях под Москвой, о блокаде Ленинграда о и радости победного мая. Кроме того, в издании представлены редкие фотографии из семейных архивов героев. 

# Великая Отечественная война # Книги

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