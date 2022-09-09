«Простота и справедливость». Какими должны быть правовые акты? Итоги совещания у Президента
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 сентября звучали актуальные вопросы из экономической плоскости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел совещание с правительством, на котором затронули злободневные проблемы. Речь о модернизации сегмента предпринимательства, к которому у главы государства четкие требования. Для всех форм ведения малого бизнеса должны быть определены конкретные виды деятельности и справедливо облагаться налогом.
Какие еще задачи предстоит решить правительству, узнавала Алена Сырова.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Все стратегически важные законопроекты, которые непременно отразятся на нашей с вами жизни, Президент Беларуси, прежде чем подписать, как правило, обсуждает, иногда по нескольку раз, с ответственными за их написание, и конечно, за реализацию, в обязательном порядке уделяя внимание критике со стороны экспертного сообщества. Вот и сегодняшняя встреча с Совмином во Дворце Независимости, как раз из разряда тех, когда необходимо лично разобраться, что стоит за теми формулировками, которые указали авторы, и как это повлияет на нашу с вами жизнь. Да и, в конце концов, просто посоветоваться.
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До начала совещания все его участники были если не в приподнятом, то явно не в плохом настроении. На рабочий лад с порога всех настроил Президент, отметив, что все четыре законопроекта, представленных в повестке, вызывают у него вопросы. Пожалуй, самый громкий и дискуссионный регулирует предпринимательскую деятельность. У Александра Лукашенко, в сущности, два базовых требования к назревшим изменениям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Два фундаментальных принципа – простота и справедливость. Так должно быть в любом нормативном правовом акте (подробности здесь).
Здесь важно понимать, что это не попытка искоренить индивидуальное предпринимательство или обязать всех стать юридическими лицами, свести с кем-то счеты за 2020-й, а элементарная необходимость упорядочить деятельность с учетом того, чем на самом деле занимаются те или иные граждане. Грести всех под одну гребенку – так себе вариант, учитывая, сколько предприимчивых людей в Беларуси. И сколько еще завязаны на них. Получается, не всегда и не такие уж индивидуальные предприниматели.
К слову о тех, кто занимается агроэкотуризмом. В свое время Александр Лукашенко был за то, чтобы поддержать тех, кто хочет развивать и показывать туристам самые укромные уголки Беларуси. Для них особые льготные условия. Символический налог. Хотя все относительно. Тему быстро адаптировали под себя те, кто жаждет наживы. И вот уже под Минском не сыскать гостиничных комплексов и ресторанов, вернее, по факту, они есть, а юридически зовутся агроусадьбами.
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