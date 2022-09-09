«Простота и справедливость». Какими должны быть правовые акты? Итоги совещания у Президента

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 сентября звучали актуальные вопросы из экономической плоскости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел совещание с правительством, на котором затронули злободневные проблемы. Речь о модернизации сегмента предпринимательства, к которому у главы государства четкие требования. Для всех форм ведения малого бизнеса должны быть определены конкретные виды деятельности и справедливо облагаться налогом.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Все стратегически важные законопроекты, которые непременно отразятся на нашей с вами жизни, Президент Беларуси, прежде чем подписать, как правило, обсуждает, иногда по нескольку раз, с ответственными за их написание, и конечно, за реализацию, в обязательном порядке уделяя внимание критике со стороны экспертного сообщества. Вот и сегодняшняя встреча с Совмином во Дворце Независимости, как раз из разряда тех, когда необходимо лично разобраться, что стоит за теми формулировками, которые указали авторы, и как это повлияет на нашу с вами жизнь. Да и, в конце концов, просто посоветоваться.

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До начала совещания все его участники были если не в приподнятом, то явно не в плохом настроении. На рабочий лад с порога всех настроил Президент, отметив, что все четыре законопроекта, представленных в повестке, вызывают у него вопросы. Пожалуй, самый громкий и дискуссионный регулирует предпринимательскую деятельность. У Александра Лукашенко, в сущности, два базовых требования к назревшим изменениям.