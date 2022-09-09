Президент: получить для строительства жилья материалы – это катастрофа. Такие заоблачные цены, у людей глаза на лоб лезут

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в Гродно поднял вопрос, что у нас гибнет лес. Летишь над страной и думаешь: что за хозяева здесь такие? А в начале этого года получить для строительства жилья столярку, окна, двери, обналичку, плинтус, рейку пола и так далее – это катастрофа. Это такие заоблачные цены, что у людей глаза на лоб лезут. Все мы паримся: нет, там вот специалистов закрепить нельзя. Как вы их закрепите? Давайте начнем с того, что специалистам в деревне построим дома. У нас же есть линии целые. В течение суток дом готов. Приедут и поставят на фундамент. Дальше пусть там доделают вместе с колхозом и совхозом. Давайте многодетным, детям, еще. Ну, кому надо, вычленим. И сделаем так, чтобы, бесплатно получив эту древесину или же за полцены, не перепродавали потом. Это можно запросто проконтролировать. К примеру. Я просто привожу пример. Когда идея подается Президентом, и ее надо быстро реализовывать – тишина.

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