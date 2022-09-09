Лукашенко: «Моё главное условие – это прозрачность и возможность контроля предпринимательской деятельности»

Новости Беларуси. Какие изменения ждут белорусских предпринимателей и что грозит финансистам-мошенникам? Актуальные вопросы из экономической плоскости обсудили сегодня, 9 сентября, на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес и агротуризм, финансовая грамотность и обращение с радиоактивными отходами. Найти оптимальные решения злободневным проблемам – зона ответственности правительства. Сегодня свои предложения руководство Совета министров представило главе государства. Так, например, предлагается модернизировать сегмент предпринимательства. К белорусскому бизнесу у Александра Лукашенко тоже есть четкие требования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мое главное условие – это прозрачность и возможность контроля предпринимательской деятельности. Бизнес должен иметь понятные правила для старта и роста, а государство – добросовестного плательщика налогов и партнера в реализации программ развития. То, что у нас здесь конь не валялся, что называется, это невооруженным глазом видно. Еще раз повторяю: никто ни на кого не давит – проверяют уплату налогов. И будем проверять. Эволюционным путем необходимо создавать предпринимательскую среду, которая будет отвечать запросам нашего общества.

Особое внимание прошу обратить на работу индивидуальных предпринимателей. Нужно создать предпринимателям стимул к трансформации в юридическое лицо. Это факт. Индивидуальный предприниматель по сути должен быть индивидуальным. Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто кроме него сделать не сможет. А у нас что произошло? У нас все стали предпринимателями – от военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов.

Мне нужна четко выстроенная система правовой формы организации бизнеса и справедливого налогообложения.

От правительства глава государства требует четко выстроить правовую систему организации бизнеса и его справедливого налогообложения. Предложения правительства по этому вопросу Президент пока не одобрил и отправил на доработку.