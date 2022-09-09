Уходит корнями в XIX век. Вот как в Минске зародилась традиция проведения городских праздников

Минск – удивительный город со множеством прекрасных мест и неповторимой атмосферой. В 2022 году столица Беларуси отметит свое 955-летие. По традиции основные празднования в рамках Дня города пройдут во вторые выходные осени. О том, как развивается Минск, каким его помнят в прошлом и любят в настоящем, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Любопытный факт, что более полувека назад День города отмечали почему-то весной – в мае, если быть точной. Почему сейчас в сентябре? С чем это связано?

Лидия Маркович, заведующая музеем «Лошицкая усадьба»:

Наверное, говорит нужно уже о новом периоде в истории Минска, в принципе, и в том числе о XXI веке. Это связано с принятием устава города Минска в 2001 году, в июне, Минским городским советом депутатов. То есть тот документ, который регламентирует и организует взаимодействие всех видов властей на территории Минска. В том числе был утвержден флаг, герб и прописано, что Днем города Минска будут вторые выходные сентября. Если говорить про 1967 год – сама дата. То есть мы понимаем, что как раз прошло 22 года, как закончилась Великая Отечественная война – то есть два сложных послевоенных десятилетия в истории горожан Минска. По большому счету праздник – дань уважения тому труду, который был вложен в то, чтобы город восстановить фактически из руин. Про археологические раскопки: даже говоря сегодня об этой дате – 955 лет – эта же тоже дата взята не с потолка. Ее нужно было найти, доказать, обосновать. Раскопки первые, которые проводились, были начаты в 1946 году. То есть сначала работали саперы, которые разминировали территорию, прежде чем, проводить раскопки, а потом школьники, студенты фактически не имея даже никакого оборудования. Были начаты первые работы и найдены уникальные материалы, которые обеспечили дальнейший интерес к истории Минска.