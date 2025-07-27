Равномерное развитие регионов и бизнес в Беларуси – о перспективах поговорили с Еленой Стальбовской

Беларусь реализует политику выравнивания социально-экономического развития регионов, делая акцент на раскрытии их потенциала и создании комфортных условий для жизни граждан. В последние годы усилия направлены на стимулирование инвестиционной активности, развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Одним из ключевых направлений социально-экономического развития регионов является поддержка малого и среднего бизнеса. Региональные власти активно внедряют программы льготного кредитования, предоставляют налоговые преференции и оказывают консультационную помощь. Это и не только обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, начальником филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в городе Гродно Еленой Владимировной Стальбовской. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Глава государства всегда говорит о том, что регионы не должны отставать по уровню жизни от столицы. Елена Владимировна, что для этого делается сегодня в экономическом и социальном плане? Как развивают белорусские регионы?

Елена Стальбовская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Те задачи, которые сегодня стоят в экономике страны, в первую очередь по совершенствованию инфраструктуры в регионах, по притоку инвестиций, по созданию новых инновационных производств, по подготовке востребованных экономикой специалистов и гарантированному их распределению, по поддержке семей. Все эти задачи в комплексе призваны обеспечивать устойчивое развитие регионов. На законодательном уровне также принимаются все более прогрессивные актуальные документы, которые направлены на совершенствование экосистемы для бизнеса и обеспечение равенства и защиты всех форм собственности. Но и, безусловно, инициатива «Один район – один проект» также призвана обеспечить комплексное решение этих задач. В рамках этой инициативы реализуются инвестиционные проекты и создаются объекты с комплексным экономическим эффектом, в первую очередь обеспечивающие создание высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест в регионах с уровнем дохода, смело конкурирующим с зарплатами в столице, в областных центрах. И именно такие объекты и являются точками регионального роста и призваны обеспечить устойчивое развитие регионов и страны в целом. Поддержка предпринимателей – какие бонусы доступны малому и среднему бизнесу?

Виолетта Шаблинская:

Вы уже немного затронули инициативу «Один район – один проект». А что бы вы отметили на примере Гродненской области и, на ваш взгляд, куда выгодно вкладывать инвестиции, в какие отрасли и сферы? Елена Стальбовская:

Гродненщина действительно достаточно успешно справляется с этой задачей. Президентская инициатива простимулировала практически все районы к созданию новых производств. В этом году мы также ожидаем завершения не менее пяти таких проектов. Не менее активно реализуются и проекты из перечня перспективных импортозамещающих проектов. Дополнительным стимулом инвестиционной активности в регионе в этом направлении стала возможность использовать специальный кредитный продукт – инвестиционное развитие. И сегодня в области реализуются еще шесть таких проектов с данным инструментом поддержки на общую сумму инвестиций свыше 300 миллионов рублей. Еще в активной стадии у нас структурирование переработки находится порядка 10 проектов с объемом планируемых инвестиций около миллиарда белорусских рублей. Виолетта Шаблинская:

А как развивается предпринимательство в западном регионе? Люди готовы открывать свое дело и создавать малое предприятие? Елена Стальбовская:

С достигнутыми темпами развития Гродненщина является привлекательным регионом для инвесторов. Область открыта, постоянно работает над улучшением своего инвестиционного климата. И, конечно, сектор малого и среднего предпринимательства для нас также очень важен. По итогам 2024 года вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в общий валовый внутренний продукт республики составил 27,4 %. И Гродненщина также в этом направлении демонстрирует такие же хорошие результаты. Поэтому для нас этот сегмент очень важен, и в своей профессиональной деятельности Банк развития также видит одним из ключевых направлений поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Виолетта Шаблинская:

У нас идет активное развитие связей в рамках интеграционных образований, двусторонних отношений с Россией, Китаем, другими странами. А как идет взаимодействие на региональном уровне? Форуму регионов Беларуси и Китая быть?