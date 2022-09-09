Лукашенко: «Под видом агроэкотуризма построили гостиницы. Ради бога, я не против, но платите налоги»

Новости Беларуси. Какие изменения ждут белорусских предпринимателей и что грозит финансистам-мошенникам? Актуальные вопросы из экономической плоскости обсудили сегодня, 9 сентября, на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядок навести нужно и в молодой, но уже вызывающей споры сфере агроэкотуризма. Усадьбы в живописных уголках Беларуси все чаще используют не по назначению. Вместо высокой цели – развития села – некоторые владельцы усадеб превращают их в гостиницы и рестораны. При этом налоги, как у коллег-рестораторов, платить не хотят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь гостиничный бизнес в городе виден, прозрачен. Они платят соответствующие налоги. Гостиницы, в том числе и рестораны. Рядом с городом в прекрасных местах под видом агроэкотуризма построили гостиницы. Ради бога, я не против. Но платите налоги, как все гостиничные комплексы. Построили рестораны шикарные на природе. Тоже не против. И кафе, и рестораны. Пусть будет. Но платите налоги, как весь ресторанный бизнес. Нет, они же льготы имеют и оформили себя как агроэкотуризм. И все нормально.

Прошу доложить, что планируется для упорядочения деятельности недобросовестных владельцев агроусадеб, которые превратили их исключительно в гостиничные комплексы. Что к ним предъявлять претензии? Мы сами в этом виноваты. Мы должны были заметить этот процесс. В корне, в самом начале. И как наши предложения отразятся на усадьбах, расположенных вдали от больших городов, тех, которые, как я говорю, в медвежьих углах. Они пережили непростые коронавирусные времена, работают честно и продолжают кропотливо год за годом развивать свой потенциал. И, что крайне важно, как предлагаемые изменения будут стимулировать развитие региональной инициативы и конкретных территорий?