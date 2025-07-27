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Новый рекорд жары в Европе установлен в Турции: +50.5°C

27 июля 2025 13:52
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Новый рекорд жары в Европе установлен в Турции: +50.5°C-0

В турецком районе Силопи зафиксирована рекордно высокая для всей Европы температура +50,5°C. Об этом сообщает турецкое издание Turkiye Today.

Аномальная температура, превышающая сезонную норму на 6-12 °C, была зафиксирована в 31 провинции страны, особенно на юго-востоке: в Мардине, Сиирте, Шанлиурфе, Батмане и Газиантепе. 

Так как часть Турции входит в европейский регион климата, эта цифра была включена в европейскую статистку, превзойдя предыдущий рекорд +48,8°C, поставленный на Сицилии в 2021 году.

Из-за сильной жары власти Греции запретили работать на улице с 12:00 до 17:00. Экстремальная температура этим жарким летом также отмечается в США, Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах.

# природа # Погода

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