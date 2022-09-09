«К сожалению, эта система достаточно многолика». Червяков о налогах и малом бизнесе в Беларуси
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 сентября звучали актуальные вопросы из экономической плоскости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел совещание с правительством, на котором затронули злободневные проблемы. Речь о модернизации сегмента предпринимательства, к которому у главы государства четкие требования. Для всех форм ведения малого бизнеса должны быть определены конкретные виды деятельности и справедливо облагаться налогом.
Такие же границы дозволенного должны обрести и участники рынка агроэкотуризма. Уклоняясь от налогов, под видом агроусадеб сегодня работают ресторанные и гостиничные комплексы. Президент считает это неприемлемым. Еще более категоричен Александр Лукашенко в отношении черных брокеров, которые в последнее время безнаказанно наживаются на людях.
В итоге еще полтора часа в этой схеме пытались разобраться. Но аргументы Александра Лукашенко не устроили. Хотя, как позже рассказал журналистам министр экономики, рассчитывал совершенно на другой эффект. В результате Президент отправил проект закона на доработку. Сроки максимально сжатые – уже с 2023 года предприниматели должны будут действовать по новым правилам и всем бы хотелось их увидеть заранее.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Сегодня, к сожалению, эта система достаточно многолика. А кроме самозанятых есть еще и ремесленники, есть индивидуальные предприниматели. Есть микроорганизации, есть малые организации, есть средние организации, есть крупные организации. Задача – упростить систему, с одной стороны. С другой стороны – сделать ее прозрачной. В части платежей, в части уплаты налогов. Сделать ее справедливой в части участия каждого субъекта предпринимательства в пополнении бюджета. Ведь сегодня самозанятый выплачивает, в среднем по экономике если взять, порядка 250 рублей в бюджет. Индивидуальный предприниматель уплачивает порядка 1 250 рублей в год в бюджет. А если взять микроорганизации, они выплачивают более 5 000 рублей, именно занятые в этих организациях. Вот насколько это справедливо в этой разнице цифры, вы можете судить сами. Но, как видите, градация огромная.
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