«К сожалению, эта система достаточно многолика». Червяков о налогах и малом бизнесе в Беларуси

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 сентября звучали актуальные вопросы из экономической плоскости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел совещание с правительством, на котором затронули злободневные проблемы. Речь о модернизации сегмента предпринимательства, к которому у главы государства четкие требования. Для всех форм ведения малого бизнеса должны быть определены конкретные виды деятельности и справедливо облагаться налогом.



Такие же границы дозволенного должны обрести и участники рынка агроэкотуризма. Уклоняясь от налогов, под видом агроусадеб сегодня работают ресторанные и гостиничные комплексы. Президент считает это неприемлемым. Еще более категоричен Александр Лукашенко в отношении черных брокеров, которые в последнее время безнаказанно наживаются на людях.

В итоге еще полтора часа в этой схеме пытались разобраться. Но аргументы Александра Лукашенко не устроили. Хотя, как позже рассказал журналистам министр экономики, рассчитывал совершенно на другой эффект. В результате Президент отправил проект закона на доработку. Сроки максимально сжатые – уже с 2023 года предприниматели должны будут действовать по новым правилам и всем бы хотелось их увидеть заранее.