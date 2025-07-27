В Турции зафиксировали новый температурный рекорд

Температуру более 50 градусов зафиксировали в Турции. Это на 1,7 градуса выше предыдущего рекордного для Европы показателя, установленного летом 2021 года в Сицилии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Температуру более 50 градусов зафиксировали в Турции. Это на 1,7 градуса выше предыдущего рекордного для Европы показателя, установленного летом 2021 года в Сицилии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Турецкий зной привел к масштабным негативным последствиям. В шести регионах страны бушуют мощные лесные пожары. Самые большие очаги возгорания зафиксированы в провинции Анталья. Опасная ситуация сложилась вокруг города-миллионника Бурса. Сильный ветер и палящая жара создают чрезвычайно опасные условия для работы спасателей.