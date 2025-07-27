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В Турции зафиксировали новый температурный рекорд

27 июля 2025 13:40
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Температуру более 50 градусов зафиксировали в Турции. Это на 1,7 градуса выше предыдущего рекордного для Европы показателя, установленного летом 2021 года в Сицилии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции зафиксировали новый температурный рекорд-2

Турецкий зной привел к масштабным негативным последствиям. В шести регионах страны бушуют мощные лесные пожары. Самые большие очаги возгорания зафиксированы в провинции Анталья. Опасная ситуация сложилась вокруг города-миллионника Бурса. Сильный ветер и палящая жара создают чрезвычайно опасные условия для работы спасателей.

# Пожары # Турция

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