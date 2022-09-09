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«Организовать и обеспечить подготовку». Министерство энергетики решит вопрос об утилизации радиоактивных отходов

09 сентября 2022 18:52
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 сентября звучали актуальные вопросы из экономической плоскости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел совещание с правительством, на котором затронули злободневные проблемы. Речь о модернизации сегмента предпринимательства, к которому у главы государства четкие требования. Для всех форм ведения малого бизнеса должны быть определены конкретные виды деятельности и справедливо облагаться налогом.  

«Организовать и обеспечить подготовку». Министерство энергетики решит вопрос об утилизации радиоактивных отходов-1

То же касается и ресурсов, которые у нас появляются. Радиоактивные отходы. Вопрос их утилизации острее стал после запуска БелАЭС. Мы изучили мировой опыт, послушали своих экспертов, решили создать целую организацию, которая возьмет на себя эти заботы. Но не стоит забывать о требованиях, которые неукоснительно должны быть соблюдены. Изучением вопроса продолжит заниматься Министерство энергетики.  

«Организовать и обеспечить подготовку». Министерство энергетики решит вопрос об утилизации радиоактивных отходов-4

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:  
Мы соответственно должны будем с привлечением других органов госуправления, ученых организовать и обеспечить подготовку соответствующей информации.  

«Организовать и обеспечить подготовку». Министерство энергетики решит вопрос об утилизации радиоактивных отходов-7

За время совещания не раз выходили за рамки заявленной повестки. Пользуясь возможностью, с вице-премьером Пархомчиком обсудили работы промышленных предприятий Беларуси, положение дел на БНБК. С главой Совета Республики – работу экспертного совета по внесению изменений в законодательство с учетом обновлений в Конституции. В общем, посовещались действительно плодотворно. Результаты наверняка увидим уже в ближайшее время. По крайней мере Президентом поставлена задача – оперативно, но взвешенно учесть все замечания.  

«Организовать и обеспечить подготовку». Министерство энергетики решит вопрос об утилизации радиоактивных отходов-10

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# Государственная политика в области энергетики # общество # Виктор Каранкевич # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Петр Пархомчик # Наталья Кочанова # Фотофакт

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