«Организовать и обеспечить подготовку». Министерство энергетики решит вопрос об утилизации радиоактивных отходов

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 сентября звучали актуальные вопросы из экономической плоскости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел совещание с правительством, на котором затронули злободневные проблемы. Речь о модернизации сегмента предпринимательства, к которому у главы государства четкие требования. Для всех форм ведения малого бизнеса должны быть определены конкретные виды деятельности и справедливо облагаться налогом.

То же касается и ресурсов, которые у нас появляются. Радиоактивные отходы. Вопрос их утилизации острее стал после запуска БелАЭС. Мы изучили мировой опыт, послушали своих экспертов, решили создать целую организацию, которая возьмет на себя эти заботы. Но не стоит забывать о требованиях, которые неукоснительно должны быть соблюдены. Изучением вопроса продолжит заниматься Министерство энергетики.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Мы соответственно должны будем с привлечением других органов госуправления, ученых организовать и обеспечить подготовку соответствующей информации.