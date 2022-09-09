«Это такое значимое место, особенно для нас». Байкеры из 4 стран посетили Дворец Независимости

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости снова гости. На этот раз по величественным и строгим залам прогулялись брутальные и дерзкие байкеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В главный символ белорусской государственности с экскурсией заглянули участники мотофестиваля «H.O.G. Rally Minsk».

Знаменитое ралли вернулось в белорусскую столицу после двухлетнего перерыва. На мотоивент съехались байкеры из России, Литвы, Латвии и Эстонии. Такой пункт в маршруте для них стал настоящим сюрпризом. Участники с интересом изучали залы переговоров и официальных встреч, с любопытством рассматривали картинную галерею. И, конечно, не упустили возможность расспросить, что же остается за кадром происходящих здесь событий.

Я никогда бы, наверное, никогда в жизни не подумала, что я смогу стоять на этом месте, где решаются судьбы народа. Это такое значимое место, особенно для нас, для граждан республики. И побывать здесь – это очень здорово.

Очень было важно, чтобы они посетили, как мы прозвали между собой, места силы. Не только Минска, но и Беларуси в целом. Поэтому, когда мы обсуждали, то, несомненно, одной из самых важных точек силы является Дворец Независимости.

Подходя уже к Дворцу Независимости, чувствуется, что этот дворец построен в столице сильного, независимого государства.