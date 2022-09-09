Прямой эфир

«Это такое значимое место, особенно для нас». Байкеры из 4 стран посетили Дворец Независимости

09 сентября 2022 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости снова гости. На этот раз по величественным и строгим залам прогулялись брутальные и дерзкие байкеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В главный символ белорусской государственности с экскурсией заглянули участники мотофестиваля «H.O.G. Rally Minsk».  

«Это такое значимое место, особенно для нас». Байкеры из 4 стран посетили Дворец Независимости-1

Знаменитое ралли вернулось в белорусскую столицу после двухлетнего перерыва. На мотоивент съехались байкеры из России, Литвы, Латвии и Эстонии. Такой пункт в маршруте для них стал настоящим сюрпризом. Участники с интересом изучали залы переговоров и официальных встреч, с любопытством рассматривали картинную галерею. И, конечно, не упустили возможность расспросить, что же остается за кадром происходящих здесь событий.  

«Это такое значимое место, особенно для нас». Байкеры из 4 стран посетили Дворец Независимости-4

Я никогда бы, наверное, никогда в жизни не подумала, что я смогу стоять на этом месте, где решаются судьбы народа. Это такое значимое место, особенно для нас, для граждан республики. И побывать здесь – это очень здорово.  

«Это такое значимое место, особенно для нас». Байкеры из 4 стран посетили Дворец Независимости-7

Очень было важно, чтобы они посетили, как мы прозвали между собой, места силы. Не только Минска, но и Беларуси в целом. Поэтому, когда мы обсуждали, то, несомненно, одной из самых важных точек силы является Дворец Независимости.  

«Это такое значимое место, особенно для нас». Байкеры из 4 стран посетили Дворец Независимости-10

Подходя уже к Дворцу Независимости, чувствуется, что этот дворец построен в столице сильного, независимого государства.  

«Это такое значимое место, особенно для нас». Байкеры из 4 стран посетили Дворец Независимости-13

В Минске мы впервые. И первое ощущение было, что город расположен со светлой стороны. И очень много воздуха. Воздуха и раскрепощенности. Вот это очень понравилось.  

# Байкеры в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уходит корнями в XIX век. Вот как в Минске зародилась традиция проведения городских праздников
09 сентября 2022 19:05

Уходит корнями в XIX век. Вот как в Минске зародилась традиция проведения городских праздников

«Организовать и обеспечить подготовку». Министерство энергетики решит вопрос об утилизации радиоактивных отходов
09 сентября 2022 18:52

«Организовать и обеспечить подготовку». Министерство энергетики решит вопрос об утилизации радиоактивных отходов

«Мы очень рады, что совпали две даты». В День города в Минске свой брак зарегистрируют 450 пар
09 сентября 2022 18:50

«Мы очень рады, что совпали две даты». В День города в Минске свой брак зарегистрируют 450 пар