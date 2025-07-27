В ЕС хотят отменить лимит на жидкости ручной клади

Благодаря внедрению новых технологии досмотра Евросоюз планирует разрешить перевозить до двух литров жидкости в ручном багаже на авиарейсах. Об этом пишет РИА Новости.

Оборудование, способное проверять содержимое крупных контейнеров, уже используется в ряде итальянских аэропортов и после официального одобрения может появиться по всей Европе.

Это новшество заменит действующие ограничения, предписывающие упаковывать жидкости в емкости объемом до 100 мл, которые были необходимы из-за низкой эффективности старых систем досмотра.