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В ЕС хотят отменить лимит на жидкости ручной клади

27 июля 2025 14:15
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В ЕС хотят отменить лимит на жидкости ручной клади-0

Благодаря внедрению новых технологии досмотра Евросоюз планирует разрешить перевозить до двух литров жидкости в ручном багаже на авиарейсах. Об этом пишет РИА Новости.

Оборудование, способное проверять содержимое крупных контейнеров, уже используется в ряде итальянских аэропортов и после официального одобрения может появиться по всей Европе.

Это новшество заменит действующие ограничения, предписывающие упаковывать жидкости в емкости объемом до 100 мл, которые были необходимы из-за низкой эффективности старых систем досмотра.

# Путешествия

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