«Условия в Указе определены. Но они не ухудшены». Ковальчук рассказал, кто будет определять форму ведения бизнеса

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 сентября звучали актуальные вопросы из экономической плоскости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел совещание с правительством, на котором затронули злободневные проблемы. Речь о модернизации сегмента предпринимательства, к которому у главы государства четкие требования. Для всех форм ведения малого бизнеса должны быть определены конкретные виды деятельности и справедливо облагаться налогом.

Такие же границы дозволенного должны обрести и участники рынка агроэкотуризма. Уклоняясь от налогов, под видом агроусадеб сегодня работают ресторанные и гостиничные комплексы. Президент считает это неприемлемым. Еще более категоричен Александр Лукашенко в отношении черных брокеров, которые в последнее время безнаказанно наживаются на людях.