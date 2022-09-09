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«Условия в Указе определены. Но они не ухудшены». Ковальчук рассказал, кто будет определять форму ведения бизнеса

09 сентября 2022 18:33
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 сентября звучали актуальные вопросы из экономической плоскости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел совещание с правительством, на котором затронули злободневные проблемы. Речь о модернизации сегмента предпринимательства, к которому у главы государства четкие требования. Для всех форм ведения малого бизнеса должны быть определены конкретные виды деятельности и справедливо облагаться налогом.  

«Условия в Указе определены. Но они не ухудшены». Ковальчук рассказал, кто будет определять форму ведения бизнеса-1

Такие же границы дозволенного должны обрести и участники рынка агроэкотуризма. Уклоняясь от налогов, под видом агроусадеб сегодня работают ресторанные и гостиничные комплексы. Президент считает это неприемлемым. Еще более категоричен Александр Лукашенко в отношении черных брокеров, которые в последнее время безнаказанно наживаются на людях.  

«Условия в Указе определены. Но они не ухудшены». Ковальчук рассказал, кто будет определять форму ведения бизнеса-4

Одобренный проект как раз таки и решит эти вопросы. Ответственность за происходящее в агроусадьбах будут нести не только отдыхающие, но и хозяева. Кроме того, решение о начале работы в такой форме будут принимать местные власти. Им, как минимум, виднее, где лучше создавать новые рабочие места.  

«Условия в Указе определены. Но они не ухудшены». Ковальчук рассказал, кто будет определять форму ведения бизнеса-7

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:  
В комиссионных будет определено сегодня, что это: это гостиница, это ресторан или это агроэкоусадьба. И уже с решением комиссии будет дано право заниматься тем или иным видом деятельности. Условия в Указе определены. Но они не ухудшены. Наоборот, для людей стимулирующие, я скажу, что намного лучше.  

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# Государственная политика в сфере туризма # общество # Александр Лукашенко # Сергей Ковальчук # Алена Сырова # Фотофакт

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