«Условия в Указе определены. Но они не ухудшены». Ковальчук рассказал, кто будет определять форму ведения бизнеса
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 сентября звучали актуальные вопросы из экономической плоскости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел совещание с правительством, на котором затронули злободневные проблемы. Речь о модернизации сегмента предпринимательства, к которому у главы государства четкие требования. Для всех форм ведения малого бизнеса должны быть определены конкретные виды деятельности и справедливо облагаться налогом.
Такие же границы дозволенного должны обрести и участники рынка агроэкотуризма. Уклоняясь от налогов, под видом агроусадеб сегодня работают ресторанные и гостиничные комплексы. Президент считает это неприемлемым. Еще более категоричен Александр Лукашенко в отношении черных брокеров, которые в последнее время безнаказанно наживаются на людях.
Одобренный проект как раз таки и решит эти вопросы. Ответственность за происходящее в агроусадьбах будут нести не только отдыхающие, но и хозяева. Кроме того, решение о начале работы в такой форме будут принимать местные власти. Им, как минимум, виднее, где лучше создавать новые рабочие места.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
В комиссионных будет определено сегодня, что это: это гостиница, это ресторан или это агроэкоусадьба. И уже с решением комиссии будет дано право заниматься тем или иным видом деятельности. Условия в Указе определены. Но они не ухудшены. Наоборот, для людей стимулирующие, я скажу, что намного лучше.
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