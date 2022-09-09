«Может, их сразу загрузить и в Россию отправить?» Вот что поручил Президент в отношении ядерных отходов

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 сентября звучали актуальные вопросы из экономической плоскости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел совещание с правительством, на котором затронули злободневные проблемы. Радиоактивные отходы. Вопрос их утилизации острее стал после запуска БелАЭС. Мы изучили мировой опыт, послушали своих экспертов, решили создать целую организацию, которая возьмет на себя эти заботы, но не стоит забывать о требованиях, которые неукоснительно должны быть соблюдены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь мы следуем, во-первых, установленным, как вы говорите, мировым стандартам. Во-вторых, это безопасность и здоровье белорусской нации и наших соседей, как вы прописываете. Правда, соседи не очень-то парятся по поводу здоровья наших белорусов. Главное мое требование – никакой нагрузки на бюджет, никаких дополнительных министерств, ведомств под грифом «оператора». Надо определиться, что будем делать с этими отходами, что это за отходы, и что из этих отходов можно сделать. Надо ли их вообще хранить, если мы живем в Союзном государстве? Может, их сразу загрузить и в Россию отправить? К примеру. Отработанные отходы – это наше? Наше. Так может, его подержать у себя пока? Это ресурс.

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