Лукашенко: надо банкирам дать ещё один путь обдираловки народа. У нас банкиры «бедные»

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 сентября звучали актуальные вопросы из экономической плоскости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел совещание с правительством, на котором затронули злободневные проблемы.
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 сентября звучали актуальные вопросы из экономической плоскости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел совещание с правительством, на котором затронули злободневные проблемы.
Быстрее всего обсудили предложение создать институт финансового консультирования населения, мол, сейчас этим за немаленькие деньги занимаются предприимчивые граждане. По сути, обманывая людей, которые в силу возраста (чаще всего) не могут самостоятельно отыскать необходимую информацию в интернете. Условно, захотели взять кредит, но, где выгоднее, не знают.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Создать некие конторы, где банкиры будут консультировать наших людей, куда пойти в банк, какие кредиты взять и так далее. Кто в эти конторы пойдет консультироваться? Кто? Герасимов? [председатель Комитета госконтроля – прим. ред.]. Нет. Молодежь? Нет. Просвещенные люди, мы с вами? Нет. Журналисты? Нет. Они потыкают в телефон, там все изложено, нет? И банки перечислены, сколько их там, два с половиной десятка у нас их. Все, и кредиты знают. Кто туда пойдет? Бедные люди, крестьяне пойдут, пенсионеры пойдут. Их будут консультировать, если мы создадим конторы. Так? Так. Не бесплатно будут консультировать? За деньги. Так где же справедливость в нашем обществе? Мы же государство для народа строим. Мы же в советские времена и до сих пор по некоторым вопросам делали это бесплатно. Банки в этом заинтересованы, чтобы выдать кредиты. Так же? Нет, надо – я подозреваю пока – банкирам дать еще один путь обдираловки народа. У нас банкиры «бедные». Они должны консультировать народ за 2,5 тысячи.
Получается, на ровном месте создаем почву для коррупции?
Александр Лукашенко:
Контору построят, и банк пошлет к консультанту, чтобы заработать деньги, а потом, возможно, эти деньги поделить. Мы же уже это знаем из системы здравоохранения. Ему вместо костыля надо всунуть какой-то сустав. «Ты иди у того», – врач посылает. В результате 30 человек сели в тюрьму. Ты всех выпустил? Все работают? Ну вот. Уникальные люди. Почему такое отношение было. Но тут-то зачем? Ведь мы этому человеку должны ответ дать, куда, где и как, если он там не натыкал в этом телефоне и не понял систему. Мы ему должны сказать! Бесплатно. Или в какой-то конторе, но бесплатно.
Лукашенко: «Мое главное условие – это прозрачность и возможность контроля предпринимательской деятельности». Читайте здесь.