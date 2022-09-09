Лукашенко: надо банкирам дать ещё один путь обдираловки народа. У нас банкиры «бедные»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Создать некие конторы, где банкиры будут консультировать наших людей, куда пойти в банк, какие кредиты взять и так далее. Кто в эти конторы пойдет консультироваться? Кто? Герасимов? [председатель Комитета госконтроля – прим. ред.]. Нет. Молодежь? Нет. Просвещенные люди, мы с вами? Нет. Журналисты? Нет. Они потыкают в телефон, там все изложено, нет? И банки перечислены, сколько их там, два с половиной десятка у нас их. Все, и кредиты знают. Кто туда пойдет? Бедные люди, крестьяне пойдут, пенсионеры пойдут. Их будут консультировать, если мы создадим конторы. Так? Так. Не бесплатно будут консультировать? За деньги. Так где же справедливость в нашем обществе? Мы же государство для народа строим. Мы же в советские времена и до сих пор по некоторым вопросам делали это бесплатно. Банки в этом заинтересованы, чтобы выдать кредиты. Так же? Нет, надо – я подозреваю пока – банкирам дать еще один путь обдираловки народа. У нас банкиры «бедные». Они должны консультировать народ за 2,5 тысячи.

Получается, на ровном месте создаем почву для коррупции?