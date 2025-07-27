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Штат NASA сократится на 20% в результате программы добровольного увольнения

27 июля 2025 13:39
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NASA потеряет примерно 3 870 сотрудников в результате программы добровольного увольнения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Штат NASA сократится на 20% в результате программы добровольного увольнения-2

Это результат усилий администрации президента США по сокращению федеральной рабочей силы. Таким образом около 20 % штата Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства покинет агентство. В своем проекте бюджета на 2026 год Трамп урезал научный бюджет NASA почти наполовину и сократил общее финансирование на 24 %.

# США

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