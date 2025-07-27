Белорусские начинающие танкисты прошли курс лёгководолазной подготовки

Действия под водой в изолирующем противогазе, затапливание в танке, выход из него. Одно из самых стрессовых испытаний прошли начинающие белорусские танкисты. Их серьезно готовят к форсированию водных преград, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот так выглядит переправа гусеничной техники через Березину. Боевые машины полностью погружаются в реку, становясь на мгновение настоящими подводными лодками. Но никто не застрахован от нештатных ситуаций. Чтобы в буквальном смысле слова выйти сухим из воды, танкисты проходят курс легководолазной подготовки. Они усваивают правила действий под водой, использования водолазного снаряжения и выхода из затонувшей техники.

Владислав Ковалев, командир взвода:

С личным составом батальона проводится подготовительное занятие по легкой водолазной подготовке. Военнослужащие проходят через бассейн, ходят по дну. Также всех прокатываем через барокамеру. Дышит военнослужащий благодаря ИП-5 противогазу. В нем происходит химическая реакция, которая обогащает кислородом вдыхаемый воздух. Военнослужащий до 90 минут может пользоваться им.

Успешное прохождение этого упражнения – допуск для солдат к преодолению водной преграды на боевых машинах.