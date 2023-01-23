Привлекли и виновника, и заявителя. Как чиновнику добиться справедливого решения?

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу» 23 января в 18.30.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть еще одна категория обращений очень интересная. Когда, к примеру, закон четко не прописывает то или иное решение, а решение того или иного вопроса дается на откуп конкретного чиновника, конкретной организации. И тут уже вопрос стоит о справедливости. Как эту справедливость понимает чиновник или человек, который обратился. Или депутат, к которому обращаются, когда тот чиновник принял, по мнению человека обратившегося, несправедливое решение. Если по другим вопросам есть закон и четко надо его трактовать и исполнять, то в этих вопросах очень велик личностный фактор. Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

Это инсинуации. Кирилл Казаков, СТВ:

У нас на несправедливые решения чиновников есть решения Госконтроля.

Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан КГК Беларуси:

Прежде всего Комитет госконтроля действует на основании требований законодательства. Кирилл Казаков:

Я же не зря стал про анонимки говорить. У нас же как? Обидели – тут же анонимку написал. Галина Еремцова:

Не всегда. Очень часто люди подписываются, когда их обидели.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если есть какая-то правовая коллизия – по-моему, четко определено в той же директиве Президента, что нужно. Если правовая коллизия – вопрос у нас не урегулирован – его нужно решать (и об этом говорит Президент) в интересах гражданина. Алена Сырова, СТВ:

Хорошо, в интересах гражданина. Дмитрий, я думаю, вы все-таки больше всех общаетесь и знаете чуть ли не каждого в лицо. Дмитрий Кудин:

Семь тысяч населения. Алена Сырова:

Вот! У меня складывается впечатление, что в поисках справедливости (действительно, понятие для всех разное) для того, кто жалуется, справедливым является только решение в его пользу.

Дмитрий Кудин:

Абсолютно. Кирилл Казаков:

Особенно когда забор соседи двигают, правда? Это история, которая не закончится никогда. Дмитрий Кудин:

Это притча во языцех. Обращение: «У соседа неправильно стоит забор, и он недоогорожен». Приезжаем разбираться. У человека рядом, заявителя, стоит хозяйственная постройка, самовольно возведенная в нарушение градостроительных норм. Понятное дело, предписание, привлекаем. И заявителя, так как у него тоже выявлено нарушение.