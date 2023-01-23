«Никто не сомневается, что он решит». Почему некоторые вопросы доходят до Президента?

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

К вопросу о Совете Республики и Президенте. В нашей стране за годы сложилась такая история, что любой вопрос решает Президент и во всем виноват Президент. Та же ситуация с Wildberries. Вчера все СМИ трубили на сей счет. И КГК сказал, что пока глава государства лично не вмешался, ситуация оставалась нерешенной. Почему так? Мы все здесь стоим люди мотивированные, которые слышат своих избирателей, сограждан, которые готовы взаимодействовать по всем пунктам. Так почему остаются вопросы, которые поднимаются на настолько высокий уровень?

Марина Ильина, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Каждый день меняется наша жизнь. Возникают каждый день новые вопросы. Просто уровень доверия к главе государства такой, что сразу отправляется ему. Даже никто не сомневается, что он решит. Конечно, мы должны объяснять, что можно этот вопрос решить и на уровне ниже. Но это говорит, о том, что каждому из нас на своем рабочем месте надо внимательнее относиться к вопросам, которые входят в нашу компетенцию. И если бы кто-то из нас заметил этот вопрос раньше и решил, не надо было бы обращаться к главе государства. Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь смелости нам немножечко надо, да. Алена Сырова:

Как раз момент быть тем самым первым, кто скажет – возможно, ее где-то и не всегда хватает. Потому что покритиковать, где-то и самих себя, мы стесняемся. Есть человеческий фактор: кто-то просто свои часы высиживает на рабочем месте, проводит приемы граждан для галочки, кто-то вникает в каждую проблему. Как можно оценивать дифференцированный подход? Избиратели у депутатов в следующий раз не пойдут и не проголосуют, а в других инстанциях как быть? Есть какие-то санкции за неправильное и ненадлежащее обращение с обращениями?