«Без всяких бюрократических проволочек». Как быстро депутаты могут решить запрос?
Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу» 23 января в 18.30.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сергей, есть процент тех решений? Например, смотрим, смотрим, смотрим, решаем такое-то количество.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
90 % вопросов решабельны. Причем без всяких бюрократических проволочек, без запросов. Достаточно почитать вопрос, снять трубку, позвонить тому или иному чиновнику и попросить внимательнейшим образом отнестись к тому вопросу. Соответственно, направить туда человека с той проблемой, которая есть.
Кирилл Казаков:
Это не административное ли давление?
Сергей Клишевич:
Это не административное давление, это современная форма работы с обращениями граждан. Зачем тратить 10-15 дней на решение вопроса, когда он элементарный. Например, установка пандуса. Понятно, она сама по себе займет достаточное количество времени. Но время приятия решения мы значительно уменьшаем, используя такую форму работы с избирателями.
Алена Сырова, СТВ:
А вот у Дмитрия, наверное, в сельской местности все намного проще. К вам вообще можно просто прямо подойти.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Да, ко мне можно каждую среду – прием граждан. Пожалуйста, в любое время.
Кирилл Казаков:
Слушайте, мне кажется вас на улице вылавливают и вопросы задают.
Дмитрий Кудин:
Да, в любое время. Можно и на улице, можно и по телефону. Люди звонят, если нужно, и ночью. Правильно Сергей сказал, есть оборотная сторона. Когда человек прошел по инстанциям, ему разъяснили нормы законодательства, что его вопрос не относится к законодательному решению…
Кирилл Казаков:
Он тогда напишет в нашу программу, увидев главу администрации Партизанского района. Вот пример, пожалуйста.
Дмитрий Кудин:
Как пример: изъяли у человека участок по 87-му указу, недострой. Человек находится за границей. Есть решение суда, человек его обжаловал в вышестоящем суде. Все вступило в силу, написал во многие инстанции, все разъяснили. В итоге все равно человек обращается в саму вышестоящую инстанцию, не указывая, что есть решение суда по его вопросу. И, к сожалению, обижается на нас и продолжает обращаться.
Алена Сырова:
Я вас слушаю, и сразу складывается впечатление, что такие плохие белорусы.
Дмитрий Кудин:
Нет, белорусы замечательные люди. Мы замечательные люди. Просто есть люди, которые хотят решить вопрос так, как они его видят, потому что они хотят его решить. А есть нормы законодательства, которым мы следуем, и они не позволяют его решить так.
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