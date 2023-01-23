«Без всяких бюрократических проволочек». Как быстро депутаты могут решить запрос?

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу» 23 января в 18.30. Кирилл Казаков, СТВ:

Сергей, есть процент тех решений? Например, смотрим, смотрим, смотрим, решаем такое-то количество.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

90 % вопросов решабельны. Причем без всяких бюрократических проволочек, без запросов. Достаточно почитать вопрос, снять трубку, позвонить тому или иному чиновнику и попросить внимательнейшим образом отнестись к тому вопросу. Соответственно, направить туда человека с той проблемой, которая есть. Кирилл Казаков:

Это не административное ли давление?

Сергей Клишевич:

Это не административное давление, это современная форма работы с обращениями граждан. Зачем тратить 10-15 дней на решение вопроса, когда он элементарный. Например, установка пандуса. Понятно, она сама по себе займет достаточное количество времени. Но время приятия решения мы значительно уменьшаем, используя такую форму работы с избирателями. Алена Сырова, СТВ:

А вот у Дмитрия, наверное, в сельской местности все намного проще. К вам вообще можно просто прямо подойти.