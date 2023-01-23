«Профессиональный жалобщик». За 2022 год человек написал 112 заявок по жилому дому
Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу» 23 января в 18.30.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас анонимно с 1 января жаловаться нельзя, да?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Анонимно у нас жаловаться можно.
Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан КГК Беларуси:
Анонимные обращения никоим образом не убраны из закона. Но надо людям понимать, что анонимное обращение должно отвечать определенным требованиям. Это требования, которые свидетельствуют о совершении преступления. Или правонарушения. Тогда такие анонимные обращения берутся в работу. Например, по практике Комитета госконтроля, у нас есть своя онлайн-панель «Скажи НЕТ зарплате в конверте». За прошлый год у нас поступило 250 обращений и 77 тысяч рублей вернулось в бюджет в виде налогов и сборов. Анонимные обращения подтвердились. При том, что это были именно анонимные сообщения.
Кирилл Казаков:
Когда человек пишет анонимно, он чего-то боится? Я объясню, почему спрашиваю. Помните, в 2020 году была практика, когда в резко на все эти площадки, куда позволяют обращаться анонимно, такой троллинг устроили наши враги. Там куча была всяких обращений, нужно было садиться, по закону, и на каждое отвечать. И если мы не отвечали, мы нарушали бы свой закон. И этим бы пользовались. Я понимаю, что много есть жалоб, которые растут из-за того, что человек профессиональный жалобщик. Как можно отрубить этот вопрос?
Степан Войтешонок, первый заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Вы привели в пример профессиональных жалобщиков. Мы их называем «террористами» своего рода. Потому что даже те дома, которые мы сегодня рассматривали по прошлому году, например, из 112 заявок по жилому дому во Фрунзенском районе, сколько вы думаете заявок человек подало?
Алена Сырова, СТВ:
Сто?
Степан Войтешонок:
Один. За год он 112 заявок подал. То приложение, про которое вы сказали, не идентифицирует пользователя – ФИО, паспортные данные. Для регистрации необходимо ввести контактный номер телефона, но это может быть Иванов Иван Иванович, который зарегистрировался и вышел за хлебушком. Он один.
Алена Сырова:
Вы же понимаете, что это вам не сто человек заявки написали.
Степан Войтешонок:
Хорошо, если это по делу были обращения. И если они помогли решить какие-то проблемы.
Алена Сырова:
Давайте на конкретном примере конкретного района. Вы же наверняка в лицо знаете профессиональных жалобщиков. Таких людей на весь район сколько?
Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:
Небольшое количество. Граждане, когда обращаются с вопросом, каждое обращение мы детально рассматриваем. ЖКХ, администрация каждое обращение регистрируют. Порой наши граждане хотят, чтобы мы обращение это рассмотрели завтра и выполнили работы. Но для этого должна работать система. Разрабатывается программа. Если брать капитальный ремонт, то перспективная программа на 5 лет. Многие граждане приходят: почему в соседнем доме делается капремонт, а в моем доме не делается? У нас есть определенная программа, выделяется бюджетное финансирование, средства отчисления за счет граждан. Есть графики. Граждане могут ознакомиться на сайтах администрации, ЖКХ, когда будет капитальный ремонт. Или выполнение текущего ремонта, ямочный ремонт, например, во дворе. Понятно, что в зимний период мы его не будем делать, но граждане обращаются. Мы критическую ямочность устраняем литыми асфальтобетонными смесями. Системно осуществляется весенний осмотр, осенний. Составляются дефектные акты, разрабатывается программа, эти адреса включаются.
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