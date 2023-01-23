По некоторым вопросам время реагирования – 45 минут. Как быстро решат мою проблему через 115.бел?
Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Есть какой-то норматив, за сколько проблема должна быть решена? Одному кажется, что в соседнем дворе пожаловались, им ямы залатали на следующий день. «А в моем дворе такие же ямы два месяца не латают».
Кирилл Казаков, СТВ:
Или какую-то надпись очень поганую ты увидел на стене, обратился, чтобы ее закрасили. 3-5 дней проходит. У нас финансирования не хватает?
Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:
Такого нет, что надпись мы устраняем трое суток. Надпись с даты обнаружения должная устраняться в Минске в течение 45 минут. Для этого у нас сформированы бригады, есть определенные цвета краски и так далее.
Кирилл Казаков:
Я фотографирую, отправляю в 115.бел, до вас доходит, потом 45 минут – и ее не должно быть?
Степан Войтешонок, первый заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Совершенно верно. Материалы для устранения есть.
Алена Сырова:
То есть у вас 45 минут взаимодействие?
Степан Войтешонок:
Взаимодействие в доли секунды происходит, а вот исполнителям на выполнение надо время.
Кирилл Казаков:
Есть норматив, это самое важное, потому что я знаю примеры, когда за надпись несколько дней не брались.
Валерий Вороницкий:
Есть регламент, который утвержден решением Мингорисполкома. В каждой администрации тоже регламент по работе с заявками, который поступают на 115.бел. Те же самые обращения мы должны рассмотреть в течение 15 дней.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хорошо, что есть нормативы. Хорошо, что есть регламент. Но давайте не будем забывать, что есть человеческий фактор. И давайте будем и мы соответствовать всем нормативам, регламентам. Мы сегодня себя позиционируем, а так оно и есть, как истинно народное государство. И если к нам приходит человек иногда с такой просьбой, которая кажется нам неважной. А для него она важна. У нас не должно быть мелочей. Надо выслушать, вопрос решить быстро и оперативно.
Алена Сырова:
На местах не у всех есть время. Кому-то, когда ты в запаре и занят своими вопросами глобальными, к тебе приходит человек с какой-то маленькой просьбой. Не всегда находится моральный ресурс по тому же человеческому фактору отреагировать на эту просьбу.
Кирилл Казаков:
Есть такие люди, которые решают, что я прав окончательно. Пример. В доме решили пристройку сделать, газовщики трубу открутили, а когда пристройку сделали, они ее не прикрутили. Газовщики говорят: послушайте, мы не можем этого сделать, произошло изменение конструкции, нужен план, мы не отвечаем за безопасность. Что человек устроил? Вот такое эхо по полной программе. Потому что он говорит, что я прав.
Марина Ленчевская:
Нужно еще уметь объяснять, чтобы человек от тебя ушел, удовлетворенный твоим ответом. Его вопрос не решился, ну не может решиться. И тут надо быть психологом, уметь общаться с людьми. Это важно. Раз ты чиновник, депутат, ты получаешь за это зарплату, работай.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«К сожалению, тематика-то не меняется». Как часто белорусы жалуются в Комитет госконтроля?
Дальше КГК займется проблемой. О каких нарушениях можно сообщать на номер 191?
Фотоотчет сделали, а проблему не решили. Сколько выполненных заявок в 115 – брак?