По некоторым вопросам время реагирования – 45 минут. Как быстро решат мою проблему через 115.бел?

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Есть какой-то норматив, за сколько проблема должна быть решена? Одному кажется, что в соседнем дворе пожаловались, им ямы залатали на следующий день. «А в моем дворе такие же ямы два месяца не латают». Кирилл Казаков, СТВ:

Или какую-то надпись очень поганую ты увидел на стене, обратился, чтобы ее закрасили. 3-5 дней проходит. У нас финансирования не хватает?

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:

Такого нет, что надпись мы устраняем трое суток. Надпись с даты обнаружения должная устраняться в Минске в течение 45 минут. Для этого у нас сформированы бригады, есть определенные цвета краски и так далее. Кирилл Казаков:

Я фотографирую, отправляю в 115.бел, до вас доходит, потом 45 минут – и ее не должно быть? Степан Войтешонок, первый заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома:

Совершенно верно. Материалы для устранения есть. Алена Сырова:

То есть у вас 45 минут взаимодействие? Степан Войтешонок:

Взаимодействие в доли секунды происходит, а вот исполнителям на выполнение надо время. Кирилл Казаков:

Есть норматив, это самое важное, потому что я знаю примеры, когда за надпись несколько дней не брались. Валерий Вороницкий:

Есть регламент, который утвержден решением Мингорисполкома. В каждой администрации тоже регламент по работе с заявками, который поступают на 115.бел. Те же самые обращения мы должны рассмотреть в течение 15 дней.