«У нас не дают поводов для прессы». В Беларуси больше возможностей достучаться до властей, чем в Европе?

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу « По существу ».

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Действительно нужно, может быть, больше информировать наше население. Возьмем простой вопрос, судебное решение затронули. Сегодня приходит к депутату избиратель с тем, что он не согласен с тем или иным судебным решением. Увы, мы сегодня, в соответствии с законом, не имеем права вмешиваться в деятельность судебной власти ни в коем случае. Это иная ветвь власти. Но надо объяснять тогда грамотно и на всех уровнях, чтобы каждый гражданин республики понимал, что судебное решение можно обжаловать только в соответствующей судебной инстанции либо в прокуратуре как надзорном органе.

Кирилл Казаков, СТВ:

Давайте этот вопрос немножко выше возьмем. Я начинал программу с того, что мы, белорусы, привыкли к тому, что у нас настолько комфортное состояние, что мы можем хоть в Сети написать, хоть позвонить – обратиться. Я не знаю ни в одной европейской стране такого количества возможностей либо пожаловаться, либо спросить, либо выступить с замечанием. Столько всего! Вы говорите – разъяснять. А хоть кто-то пытается учиться?

Алена Сырова, СТВ:

Нет, Кирилл, они заняты тем, что, помните, несколько лет назад все выкладывали фотографии: премьер той страны, президент той страны приехал на велосипеде, пришел пешком. И за этим – мнимая доступность.

Марина Ленчевская:

Но вопросы не решил. Сегодня мы еще больше упростили возможность для обращения граждан. Вот же, у нас принят закон «Об обращениях граждан» обновленный, и сегодня есть единая республиканская система учета и обработки обращений граждан и юридических лиц.