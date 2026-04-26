Принимал Ганди и объездил мир от Северной Америки до Ближнего Востока! Интервью с Сергеем Рачковым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков. «Горжусь, что являюсь белорусским дипломатом»

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат:

Я горжусь, что являюсь белорусским дипломатом. Бывших дипломатов не бывает, тем более что у меня с дипломатической службой связан значительный отрезок моей профессиональной жизни, более 20 лет. В целом в международных отношениях я более 35 лет. Воспоминания о дипломатическом приеме Ганди

Сергей Рачков:

После того как я поработал в инязе, это не только о педагогике, не только о языках. Мы принимали очень много иностранных делегаций. Я до сих пор горжусь и вспоминаю, что участвовал в приеме Раджива Ганди с его супругой в нашем родном инязе. Я был секретарем Комитета Комсомола определенное время в инязе. Возглавлял трехтысячную комсомольскую организацию. Поэтому очень много мы делали вне аудиторного времени, в том числе по вопросам, связанным с политическим образованием студентов. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Тут, кроме политического образования, нужна бешеная эрудиция. О сотрудничестве Беларуси и Омана

Александр Осенко:

Белорусы совсем недавно для себя открыли Султанат Оман. Сергей Рачков:

Для белорусского государства мы открыли Оман намного раньше, фактически с обретением белорусской государственности, с избранием Президента Александра Лукашенко, у которого сложились удивительно хорошие отношения с султаном Кабусом, человеком, который создал это государство, который был 40 лет у руля этого государства. И вот сегодня новый султан продолжает эту линию дружбы с нашим Президентом. Мы не только в туристическом плане приоткрыли Султанат Оман, но и с точки зрения политики, экономики, инвестиционного сотрудничества, гуманитарного взаимодействия. Читайте также: Рачков ответил, когда наступит мир в Украине Совет мира подменит ООН? Мнение дипломата Сергея Рачкова Лидерство – за Беларусью! Рачков о работе в ООН по борьбе с торговлей людьми Где проще работать ментально, в Северной Америке или на Ближнем Востоке? Александр Осенко:

По менталитету где было проще? В Северной Америке либо на Ближнем Востоке?

Сергей Рачков:

На Ближнем Востоке сложнее. Я в основном работал с американцами и хочу сказать, что здесь они более прямолинейные, заявляют о своих интересах практически сразу. На Востоке не все сразу проявляется, не все сразу тебе говорят. Необходимо на Востоке очень много анализировать и понимать, каковы интересы твоего партнера. Какими качествами должен обладать дипломат?