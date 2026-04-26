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Принимал Ганди и объездил мир от Северной Америки до Ближнего Востока! Интервью с Сергеем Рачковым

26 апреля 2026 07:47
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Оглавление

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков.

«Горжусь, что являюсь белорусским дипломатом»

Принимал Ганди и объездил мир от Северной Америки до Ближнего Востока! Интервью с Сергеем Рачковым-3

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат: 
Я горжусь, что являюсь белорусским дипломатом. Бывших дипломатов не бывает, тем более что у меня с дипломатической службой связан значительный отрезок моей профессиональной жизни, более 20 лет. В целом в международных отношениях я более 35 лет.

Воспоминания о дипломатическом приеме Ганди

Принимал Ганди и объездил мир от Северной Америки до Ближнего Востока! Интервью с Сергеем Рачковым-5

Сергей Рачков:
После того как я поработал в инязе, это не только о педагогике, не только о языках. Мы принимали очень много иностранных делегаций. Я до сих пор горжусь и вспоминаю, что участвовал в приеме Раджива Ганди с его супругой в нашем родном инязе. Я был секретарем Комитета Комсомола определенное время в инязе. Возглавлял трехтысячную комсомольскую организацию. Поэтому очень много мы делали вне аудиторного времени, в том числе по вопросам, связанным с политическим образованием студентов. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Тут, кроме политического образования, нужна бешеная эрудиция. 

О сотрудничестве Беларуси и Омана

Принимал Ганди и объездил мир от Северной Америки до Ближнего Востока! Интервью с Сергеем Рачковым-7

Александр Осенко:
Белорусы совсем недавно для себя открыли Султанат Оман. 

Сергей Рачков:
Для белорусского государства мы открыли Оман намного раньше, фактически с обретением белорусской государственности, с избранием Президента Александра Лукашенко, у которого сложились удивительно хорошие отношения с султаном Кабусом, человеком, который создал это государство, который был 40 лет у руля этого государства. И вот сегодня новый султан продолжает эту линию дружбы с нашим Президентом. Мы не только в туристическом плане приоткрыли Султанат Оман, но и с точки зрения политики, экономики, инвестиционного сотрудничества, гуманитарного взаимодействия.

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Где проще работать ментально, в Северной Америке или на Ближнем Востоке?

Александр Осенко:
По менталитету где было проще? В Северной Америке либо на Ближнем Востоке?

Принимал Ганди и объездил мир от Северной Америки до Ближнего Востока! Интервью с Сергеем Рачковым-9

Сергей Рачков:
На Ближнем Востоке сложнее. Я в основном работал с американцами и хочу сказать, что здесь они более прямолинейные, заявляют о своих интересах практически сразу. На Востоке не все сразу проявляется, не все сразу тебе говорят. Необходимо на Востоке очень много анализировать и понимать, каковы интересы твоего партнера.

Какими качествами должен обладать дипломат?

Принимал Ганди и объездил мир от Северной Америки до Ближнего Востока! Интервью с Сергеем Рачковым-11

Александр Осенко:
Для того чтобы стать дипломатом, какие должны быть черты характера? Что в себе надо развивать? 

Сергей Рачков:
Есть определенный ореол вокруг этой профессии, ей занимаются люди, которые знают иностранные языки, которые работают над своим кругозором.

Прежде всего надо быть патриотом, любить свою страну. Если у тебя этого нет, тебя раскусят очень быстро. И результатов в твоей работе не будет. Второе – необходимо профессионально себя готовить. Это знания, умения, хорошая физическая форма, потому что мы идем на Восток, мы идем в Азию, где очень сложные климатические условия. Вопросам здоровья необходимо уделять внимание. 

Рецепт жизни от настоящего белоруса

Принимал Ганди и объездил мир от Северной Америки до Ближнего Востока! Интервью с Сергеем Рачковым-13

Сергей Рачков:
Жить честно. Не упускать важных моментов, стараться использовать эффективно время, быть патриотом своей страны, любить страну, работать на страну и для страны, для наших людей.

Делать побольше полезных дел, очень важно заниматься саморазвитием, самообразованием. Особенно хочу это сказать молодым людям. Используйте каждую минуту, когда вы учитесь в университете, когда начинаете делать первые шаги в своей профессии, старайтесь быть эффективными, целеустремленными и любить свою страну. 

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