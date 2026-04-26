Большое дело, когда Президент сам едет в страну – дипломат о сотрудничестве Беларуси с Африкой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

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