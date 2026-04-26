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Большое дело, когда Президент сам едет в страну – дипломат о сотрудничестве Беларуси с Африкой

26 апреля 2026 07:43
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Как вы оцените наш потенциал по работе с Африкой? 

Большое дело, когда Президент сам едет в страну – дипломат о сотрудничестве Беларуси с Африкой-2

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат: 
Потенциал большой. Но очень важно, и, на мой взгляд, правильный шаг сделало правительство, когда сейчас определило приоритеты среди стран. Эти опорные точки – очень важный момент, который был давно определен Президентом Александром Лукашенко. Он сейчас используется. 

И большое дело, когда Президент сам едет в страну. Всегда такие визиты придают импульс в развитии двусторонних отношений. Открываются дополнительные двери. Немаловажно, и об этом говорит наш Президент, использовать эти открывшиеся окна возможностей. То есть работать, не затянуть процесс, реализовывать те договоренности, которых достигли президенты стран.

Первая серьезная атака на суверенитет Америки – Рачков о теракте 11 сентября. Подробнее здесь.

# Сергей Рачков # Интервью # Александр Осенко # Международное сотрудничество

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