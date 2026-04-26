Научил пить беловежскую настойку всех гостей на приемах – Рачков о дружбе и неспешной жизни на Востоке

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как уметь дружить на Востоке? Потому что дружить с европейскими коллегами, с американскими – это одно. А на Востоке определенные традиции, каноны. И у нашего Президента это получается. В чем уникальность этой дружбы?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат:

Уникальность в том, что жизнь на Востоке неспешная. Ее нельзя ускорять по своим стандартам. Был один случай, меня пригласили в очень серьезную политическую кампанию в одной из стран, которой я занимался. И все заседания начинаются после 9-10 часов вечера. Принято у них всю ночь разговаривать, пить чай. Я немножко подустал и начал пытаться отпроситься – уже вроде бы разговор подходит к концу. Но мне дал понять хороший друг – ты посиди, побудь. И я принял участие до самого завершения. После этого я понял, что если я иду на такие встречи, то я должен следовать тем традициям, которые существуют в этой стране.

Александр Осенко:

А как же восточная хитрость? Сергей Рачков:

Она присутствует, но не в отношении друзей. Я на собственном опыте это увидел. Когда ты открыт, заинтересован и очень уважительно относишься к стране, то и страна открывается, и люди открываются перед тобой. Наш Президент посещал Египет дважды, а за 27 лет дипломатических отношений Президент Египта не посещал Республику Беларусь. Благодаря работе Посольства, которое я возглавлял, мы сумели в 2019 году организовать первый визит Президента Египта Аль-Сиси в нашу страну. И сейчас между нашими двумя президентами сложились очень доверительные, взаимоуважительные отношения.