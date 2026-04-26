Рачков ответил, когда наступит мир в Украине

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат:

Легче не ответить на этот вопрос, чем ответить и сказать, что это произойдет в конце этого года, как многие. Уже и в 2025 году это «произошло», и еще раньше. Но поймите, чем дальше идет время, тем больше возникает нюансов, различных сложностей для урегулирования. Хотя Президент Беларуси говорит о том, что развязка ситуации в американских руках.

Совет мира подменит ООН? Мнение дипломата Сергея Рачкова.