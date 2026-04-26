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Рачков ответил, когда наступит мир в Украине

26 апреля 2026 07:33
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Когда в Украине наступит мир?

Рачков ответил, когда наступит мир в Украине-2

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат: 
Легче не ответить на этот вопрос, чем ответить и сказать, что это произойдет в конце этого года, как многие. Уже и в 2025 году это «произошло», и еще раньше. Но поймите, чем дальше идет время, тем больше возникает нюансов, различных сложностей для урегулирования. Хотя Президент Беларуси говорит о том, что развязка ситуации в американских руках. 

Совет мира подменит ООН? Мнение дипломата Сергея Рачкова.

# Международная политика # Интервью # Сергей Рачков # Александр Осенко

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