Новости по тегу #Профессии

Педагоги – это, без преувеличения, главные люди в стране.
За каждым большим успехом – будь то победа на олимпиаде, высокий балл на тестировании или выбор будущей профессии – стоит огромный, а порой и уникальный труд.
Когда за учительский стол встает второе, а то и третье поколение из одной семьи, День учителя перестает быть просто датой в календаре.
Лариса Главатских в 60+ лет получила диплом итальянской школы моделей, вышла на подиум Милана и стала супермоделью.
В преддверии Дня пожилых людей с 28 сентября по 2 октября в Беларуси проходит традиционная республиканская ярмарка вакансий для пожилых граждан и людей с инвалидностью.
Елена Казун – мастер производственного обучения. В 2026 году ей присвоено звание «Минчанин года» в области образования.
Ребята сами придумывают темы, распределяют обязанности и доводят идею до готового ролика, а еще здесь рождаются внутренние проекты.
О том, почему творчество стало для нашей гостьи настоящей свободой, узнали у гостьи.
Там готовят специалистов, без преувеличения, со стальным характером. Почему технические специальности привлекают все больше молодых людей, смотрите в материале.
С 2019 года Китай признал уже 121 новую профессию
Все это – часть проекта «Учись и работай».
Сотни тысяч просмотров, искренние улыбки и звание души белорусского интернета. Все это она завоевала, просто надев платок. В сетях ее знают как харизматичную и острую на язык деревенскую Бабу Нюру.
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