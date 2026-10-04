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Новости по тегу #Профессии

Больше чем профессия: как в Беларуси отмечают День учителя
04 октября 2026 17:17

Больше чем профессия: как в Беларуси отмечают День учителя

«Учитель – это любовь!» Профессиональный праздник 4 октября отметят почти 100 тыс. белорусов
03 октября 2026 16:41

«Учитель – это любовь!» Профессиональный праздник 4 октября отметят почти 100 тыс. белорусов

Профессия по наследству! Пообщались с белорусами из династий учителей
03 октября 2026 13:23

Профессия по наследству! Пообщались с белорусами из династий учителей

Вышла на пенсию и покорила Милан! Белоруска рассказала, как стала моделью после 60
01 октября 2026 09:56

Вышла на пенсию и покорила Милан! Белоруска рассказала, как стала моделью после 60

В Беларуси проходит ярмарка вакансий для пожилых и инвалидов. Какие сферы деятельности самые востребованные?
30 сентября 2026 08:51

В Беларуси проходит ярмарка вакансий для пожилых и инвалидов. Какие сферы деятельности самые востребованные?

Обучила сотни поваров! Поговорили с белоруской, которая удостоена звания «Минчанин года»
29 сентября 2026 11:57

Обучила сотни поваров! Поговорили с белоруской, которая удостоена звания «Минчанин года»

Там учат детей снимать, монтировать и брать интервью! Побывали в медиацентре «Люди в школьном»
29 сентября 2026 10:19

Там учат детей снимать, монтировать и брать интервью! Побывали в медиацентре «Люди в школьном»

Белоруска нашла дело жизни после 45 и попала в программу к Малышевой! Интервью с декоратором
25 сентября 2026 10:08

Белоруска нашла дело жизни после 45 и попала в программу к Малышевой! Интервью с декоратором

30 лет исполнилось Жлобинскому металлургическому колледжу – побывали в кузнице кадров
23 сентября 2026 17:27

30 лет исполнилось Жлобинскому металлургическому колледжу – побывали в кузнице кадров

Китай расширил национальный перечень профессий
15 сентября 2026 06:36

Китай расширил национальный перечень профессий

Ярмарки вакансий для студентов проходят в университетах Беларуси
10 сентября 2026 11:25

Ярмарки вакансий для студентов проходят в университетах Беларуси

В Сети ее знают как Бабу Нюру! Звезда TikTok Анна Горбацкая рассказала о профессии блогера и популярности
08 сентября 2026 08:54

В Сети ее знают как Бабу Нюру! Звезда TikTok Анна Горбацкая рассказала о профессии блогера и популярности