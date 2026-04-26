Совет мира подменит ООН? Мнение дипломата Сергея Рачкова

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как вы можете прокомментировать инициативу Трампа по созданию Совета мира? Это не будет организация, которая подменит Организацию Объединенных Наций?
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат:
И близко не будет подменять. ООН – это единственная универсальная межгосударственная организация, где идет диалог между правительствами. А Совет мира создан избирательно, по его приглашению. И он [Дональд Трамп – прим. ред.] себе определил право быть руководителем этой структуры. Тем не менее участие в Совете мира полезно. И для Беларуси важно использовать все возможности, прежде всего для обсуждения ситуации вокруг Украины и поиска мирных путей решения российско-украинского кризиса.
Лидерство – за Беларусью! Рачков о работе в ООН по борьбе с торговлей людьми. Подробности.