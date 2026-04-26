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Совет мира подменит ООН? Мнение дипломата Сергея Рачкова

26 апреля 2026 07:28
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Как вы можете прокомментировать инициативу Трампа по созданию Совета мира? Это не будет организация, которая подменит Организацию Объединенных Наций?

Совет мира подменит ООН? Мнение дипломата Сергея Рачкова-2

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат: 
И близко не будет подменять. ООН – это единственная универсальная межгосударственная организация, где идет диалог между правительствами. А Совет мира создан избирательно, по его приглашению. И он [Дональд Трамп – прим. ред.] себе определил право быть руководителем этой структуры. Тем не менее участие в Совете мира полезно. И для Беларуси важно использовать все возможности, прежде всего для обсуждения ситуации вокруг Украины и поиска мирных путей решения российско-украинского кризиса.

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# Интервью # Международная политика # ООН # Сергей Рачков # Александр Осенко

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