Первая серьезная атака на суверенитет Америки – Рачков о теракте 11 сентября

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Такое впечатление, что американцы забыли 11 сентября 2001 года, а вы как раз тогда были в Америке.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат:
Да, я работал в посольстве Беларуси в Соединенных Штатах Америки. Мы находились в Вашингтоне. Сколько времени уже прошло, но я могу буквально по секундам воспроизвести развитие ситуации, как это все происходило. И неожиданно, и поверить в это было невозможно. Не то что сложно – невозможно. Это была первая серьезная атака на суверенитет Соединенных Штатов Америки.
Рачков ответил, когда наступит мир в Украине – читайте далее.