Первая серьезная атака на суверенитет Америки – Рачков о теракте 11 сентября

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Такое впечатление, что американцы забыли 11 сентября 2001 года, а вы как раз тогда были в Америке.