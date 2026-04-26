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Первая серьезная атака на суверенитет Америки – Рачков о теракте 11 сентября

26 апреля 2026 07:38
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Такое впечатление, что американцы забыли 11 сентября 2001 года, а вы как раз тогда были в Америке.

Первая серьезная атака на суверенитет Америки – Рачков о теракте 11 сентября-2

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат: 
Да, я работал в посольстве Беларуси в Соединенных Штатах Америки. Мы находились в Вашингтоне. Сколько времени уже прошло, но я могу буквально по секундам воспроизвести развитие ситуации, как это все происходило. И неожиданно, и поверить в это было невозможно. Не то что сложно – невозможно. Это была первая серьезная атака на суверенитет Соединенных Штатов Америки. 

Рачков ответил, когда наступит мир в Украине – читайте далее.

# Теракт в США # История # Интервью # Сергей Рачков # Александр Осенко

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