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Лукашенко посещает хозяйство «Агро-Лясковичи» в Петриковском районе

26 апреля 2026 07:32
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Третий день большой командировки главы государства по Гомельской области. Александр Лукашенко сегодня, 26 апреля, работает в агрогородке Лясковичи. Белорусский лидер посещает хозяйство «Агро-Лясковичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко ориентирует на оптимизацию учреждений здравоохранения.

Лукашенко посещает хозяйство «Агро-Лясковичи» в Петриковском районе-2

Здесь реализован инвестиционный проект – построены два современных коровника и доильно-молочный блок. Осенью 2025 года Президент инспектировал ход работ, а сегодня оценивает уже готовый результат. Главное требование Александра Лукашенко – комплексы должны быть недорогими и технологичными. 

На МТК «Агро-Лясковичи» содержится более 1700 голов крупного рогатого скота, из них свыше 800 – дойное стадо. За первые месяцы нынешнего года здесь произведено более полутора тысяч тонн молока. Хозяйство продолжает развиваться. В 2025-м начато строительство двух силосов для хранения зерна. Они позволят повысить сохранность продукции и обеспечить ее длительное хранение с необходимыми параметрами влажности. Стоимость проекта оценивается примерно в 2,5 миллиона рублей.

Все подробности расскажем в следующем выпуске новостей.

# Сельское хозяйство # Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко

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