Лукашенко посещает хозяйство «Агро-Лясковичи» в Петриковском районе

Третий день большой командировки главы государства по Гомельской области. Александр Лукашенко сегодня, 26 апреля, работает в агрогородке Лясковичи. Белорусский лидер посещает хозяйство «Агро-Лясковичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь реализован инвестиционный проект – построены два современных коровника и доильно-молочный блок. Осенью 2025 года Президент инспектировал ход работ, а сегодня оценивает уже готовый результат. Главное требование Александра Лукашенко – комплексы должны быть недорогими и технологичными.

На МТК «Агро-Лясковичи» содержится более 1700 голов крупного рогатого скота, из них свыше 800 – дойное стадо. За первые месяцы нынешнего года здесь произведено более полутора тысяч тонн молока. Хозяйство продолжает развиваться. В 2025-м начато строительство двух силосов для хранения зерна. Они позволят повысить сохранность продукции и обеспечить ее длительное хранение с необходимыми параметрами влажности. Стоимость проекта оценивается примерно в 2,5 миллиона рублей.