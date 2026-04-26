Лидерство – за Беларусью! Рачков о работе в ООН по борьбе с торговлей людьми

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат:

В ООН несколько иная работа. Там необходимо проводить много многосторонних консультаций. После визита Александра Григорьевича Лукашенко на саммит ООН 2005 года был выдвинут ряд очень серьезных инициатив белорусской стороной. Я участвовал в проведении консультаций по подготовке резолюции по противодействию торговле людьми. Основными оппонентами были американцы и европейцы. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А чем они мотивировали?