Лидерство – за Беларусью! Рачков о работе в ООН по борьбе с торговлей людьми
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат Сергей Рачков.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дипломат:
В ООН несколько иная работа. Там необходимо проводить много многосторонних консультаций. После визита Александра Григорьевича Лукашенко на саммит ООН 2005 года был выдвинут ряд очень серьезных инициатив белорусской стороной. Я участвовал в проведении консультаций по подготовке резолюции по противодействию торговле людьми. Основными оппонентами были американцы и европейцы.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А чем они мотивировали?
Сергей Рачков:
Мотивировали тем, что американцы уже до нас занимались темой борьбы с торговлей людьми. Но они обращали внимание на такой аспект, как оказание содействия людям, которые были подвержены насилию. А мы обратили внимание на координацию действий мирового сообщества по насилию, предупреждение торговли людьми.
И вот здесь американцы не хотели уступать. Мы очень долго проводили консультации. И в итоге мы все-таки сумели договориться именно с американцами. И наша резолюция была вначале принята в третьем комитете Генеральной Ассамблеи единогласно. И затем также была принята Генеральным комитетом. И по-прежнему с 2006-2007 года эта резолюция принимается в Генеральной Ассамблее, и лидерство в этой работе закреплено за Республикой Беларусь.
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