Президент на западе страны. Как там справляются с уборочной? Итоги поездки
Новости Беларуси. Уборочную можно сравнить, наверное, с марафоном, где важно держать темп и грамотно распределять силы, чтобы не сойти досрочно. Пока до финиша страды еще есть время. Но на неделе уже определились и те, кто пересек финишную черту. Хозяйство «Ворони» в Столинском районе первым в стране завершило уборку зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Столинские аграрии первыми в стране завершили уборку зерновых.
Ольга Коршун, СТВ:
А если говорить о промежуточных результатах в целом по стране, то, по последним данным Минсельхозпрода, в Беларуси убрали более 40 % площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи, проса. Намолочено свыше 2,7 миллиона тонн зерна при средней урожайности 34 центнера с гектара. Озимый рапс на зерно убран практически полностью. Осталось обработать всего лишь несколько процентов площадей. Средняя урожайность – 28 центнеров с гектара. А общий намолот превысил 879 тысяч тонн. Идет теребление льна. Убрано практически 70 % площадей.
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Как проходит уборочная и в целом состоянием дел в сельском хозяйстве, интересовался и глава государства. Он отправился на запад страны. Эти поездки в поля, как говорят журналисты, всегда отличаются интенсивностью и насыщенностью, и за этим просто интересно наблюдать. Президент никогда не скрывал, что вырос в деревне, а потом и работал на земле, возглавлял хозяйство в Шкловском районе. Поэтому для него в порядке вещей и в коровник зайти, и про телят спросить, и на поле приехать, и отобедать с комбайнерами.
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Наверное, этот эпизод оказался в топе смотрения. Глава государства обедает в самых что ни на есть полевых условиях, еще и хвалит местную кухню. В этом нет ничего удивительного. Как и в том, что комбайнеры, молодые крепкие хлопцы, чуть ли в не белых рубашках пришли к столу. Да, и такое сейчас бывает! Времена, когда механизаторы, чтобы спастись от жары, стекла доставали из комбайна, а руки были по локоть в мазуте, канули в Лету. Сейчас комбайн – это компьютер, где кондиционер в базовой комплектации. Не говоря уже о других примочках. А к вопросу «чем кормят?» наш политобозреватель вместе с главой государства попробовала хлеб аграриев во всех смыслах.
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Поле. Бывшая ферма. Молочно-товарный комплекс. Снова поле. И снова бывшая ферма. Будущий молочно-товарный комплекс. Вот так довольно однообразно с точки зрения сухой констатации фактов выглядит командировка главы государства на западные рубежи Беларуси. Где, как принято считать, напряженнее и прилежнее других аграрии бьются за каждый колосок и каждый литр молока.
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Казалось бы, зачем вообще нужна эта поездка да еще на самый запад страны, где в 20 километрах уже польская территория и совершенно не аграрный, а военный вайб? Неделей ранее был масштабный селектор, на котором прозвучали доклады, были поставлены задачи. Но Александр Лукашенко не был бы столько лет в политике, если бы доверял только тому, что пишут. Пусть и разные источники. Увидеть своими глазами, услышать своими ушами не заготовленные ответы, а спонтанные. Сделать выводы.
Подробности в видеоматериале.