Президент на западе страны. Как там справляются с уборочной? Итоги поездки

Новости Беларуси. Уборочную можно сравнить, наверное, с марафоном, где важно держать темп и грамотно распределять силы, чтобы не сойти досрочно. Пока до финиша страды еще есть время. Но на неделе уже определились и те, кто пересек финишную черту. Хозяйство «Ворони» в Столинском районе первым в стране завершило уборку зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Столинские аграрии первыми в стране завершили уборку зерновых.

Наверное, этот эпизод оказался в топе смотрения. Глава государства обедает в самых что ни на есть полевых условиях, еще и хвалит местную кухню. В этом нет ничего удивительного. Как и в том, что комбайнеры, молодые крепкие хлопцы, чуть ли в не белых рубашках пришли к столу. Да, и такое сейчас бывает! Времена, когда механизаторы, чтобы спастись от жары, стекла доставали из комбайна, а руки были по локоть в мазуте, канули в Лету. Сейчас комбайн – это компьютер, где кондиционер в базовой комплектации. Не говоря уже о других примочках. А к вопросу «чем кормят?» наш политобозреватель вместе с главой государства попробовала хлеб аграриев во всех смыслах. Какие поручения разлетелись с западных земель по всей стране и над чем будут работать в АПК в ближайшее время? Об информационном урожае заявлений и поручений Президента расскажет Алена Сырова.