Президент: самая большая проблема для Беларуси – демографическая

Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом – в западных регионах страны. В программе рабочей поездки в Брестскую область крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение с жителями агрогородка Беловежский получилось живым, многогранным и, как всегда, откровенным. Вопросов, волнующих людей, прозвучало немало. Говорили о безопасности, обстановке в мире, экономике, образовании.