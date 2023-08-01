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Президент: самая большая проблема для Беларуси – демографическая

01 августа 2023 13:37
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Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом – в западных регионах страны. В программе рабочей поездки в Брестскую область крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент: самая большая проблема для Беларуси – демографическая-1

Общение с жителями агрогородка Беловежский получилось живым, многогранным и, как всегда, откровенным. Вопросов, волнующих людей, прозвучало немало. Говорили о безопасности, обстановке в мире, экономике, образовании.

Президент: самая большая проблема для Беларуси – демографическая-4

Как подчеркнул глава государства, сегодня самая большая проблема для Беларуси уже не экономическая, а демографическая. Но государство всегда будет поддерживать многодетные семьи. Социальному пакету в нашей стране и качеству поддержки многодетных семей могут позавидовать во многих других государствах. Мы делаем все, чтобы обеспечить прирост населения.

Президент: самая большая проблема для Беларуси – демографическая-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Честно говоря, я иногда, когда начинаю анализировать, думаю, мы просто можем не выдержать в какой-то год такой поддержки. Но самое главное, чтобы люди понимали, что это и их дети. Формулу я ввел когда-то: двое детей – это ваши дети, третий, четвертый, пятый – мои. Поэтому многодетные семьи мы будем поддерживать.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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