Лукашенко: ждать с моря погоды не приходится. В Беларуси засушит сначала, а потом зальёт, а убирать надо!

25 километров до белорусско-польской границы. Гродненская область. Жаркий август. Президент Беларуси и битва за урожай. За жатвой и в целом работой на полях Александр Лукашенко традиционно наблюдает и с воздуха, и с земли. Принято считать, что западные Брестский и Гродненский регионы образцовые в сфере АПК, но нюансы везде есть, о чем глава государства со старта намекнул губернатору.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

32 %.

– То есть ты катастрофически от Бреста отстаешь?

– Не катастрофически, 10 %. Мы уже начали.

– Ну, ждать с моря погоды не приходится. Я вам говорил на селекторе, что в Беларуси засушит сначала, а потом зальет. Вот оно так и получается, а убирать надо. И хорошо, что озимые были культуры – ячмень, рапс – нам удалось 20 % убрать (пятую часть) на начало августа. Такого никогда не было. Поэтому в этом направлении придется двигаться. И не только озимый ячмень, рапс, но и другие культуры возделывать, которые раньше будем убирать, особенно северные районы. В этом году уже должен быть сдвиг.

Читайте также:

«Нормально кормят?» Аграрии пригласили Президента за общий стол

Лукашенко: к новорожденному теленочку должно быть отношение, как к ребенку

6% площадей в день. Лукашенко поставил задачу по темпам уборки зерновых