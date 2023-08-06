15 тысяч зрителей и 2 тысячи участников! Собрали яркие моменты церемонии открытия II Игр стран СНГ
Беларусь в игре. Мы на старте новых спортивных побед и ярких эмоций. Стартовали II Игры стран СНГ, которые в этом году принимает наша страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Начинаем с фан-зоны «Минск-Арены». Сколько соревнований видели эти стены? Вспомнить хотя бы чемпионат мира по хоккею. Белорусам в свое время даже достался кусочек Олимпиады-80 Беларуси. Так что у нас сильны спортивные традиции. А мы рады видеть и принимать у себя атлетов из любых стран мира.
Не хочется этот настоящий спортивный праздник разбавлять политикой, но ситуация сегодня такова, что наших спортсменов отстраняют от участия в международных стартах. На Западе просто прикрываются санкциями, чтобы устранить сильных конкурентов. Но от этого в итоге кто больше проиграет? И чьи медали потеряют тот самый настоящий блеск?
Белорусские атлеты в прекрасной форме, санкции их только распалили и разозлили, в хорошем смысле слова. Посмотрите на ковер и послушайте, как болельщики принимают наших граций! Они держат в тонусе конкурентов, даже не выступая с ними под одной крышей. Настоящий спорт, не лишенный сегодня истинной духа борьбы, истинной конкуренции, справедливости в конце концов, не ангажированный санкциями, политикой и другими чужеродными примесями, разворачивается на ваших глазах, на белорусских аренах.
Все это II Игры стран СНГ, о которых подробнее расскажет Константин Герцев. Он побывал и в фан-зонах, и на соревнованиях, и на церемонии открытия.
Константин Герцев, корреспондент:
Олимпиада в Пекине – 2008, в Лондоне 2012-го и в Токио 2020-го. II Игры стран СНГ в Беларуси. Я думаю, не для кого не секрет, что как такового золота, серебра и бронзы как металла в медалях нет от слова совсем. Но спортсмены заверяют в унисон: ценность не в пробе и каратах, а в характере. То есть в той самой конкуренции на арене спорта.
А она ожидается ох какой нешуточной. Свыше 2 200 спортсменов из более чем 20 стран мира разыграют 246 комплектов наград. К ним мы вернемся чуть позже, а пока о самих Играх стран Содружества Независимых Государств, пожалуй, самом молодом мультиспортивном форуме мира. Впервые эта аббревиатура зазвучала в позапрошлом году в российской Казани как своего рода союзный ответ профанации с Олимпийскими играми. Время показало и доказало право на пьедестал. Атлетов в Беларусь приехало практически вдвое больше, а границами СНГ теперь не ограничиваются.
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Четко расставив акценты, Президент все-таки обратился к заокеанским партнерам и еще раз призвал вернуться к равноправным принципам мирового спорта. Но основной посыл белорусского лидера был обращен к коллегам по Содружеству, а именно к их чемпионам. Все они здесь и сейчас в предвкушении главного старта этого лета.
«Пришло время мужественных и решительных людей». Президент Беларуси напутствовал участников II Игр стран СНГ.
Мы в прямом и переносном варимся в одной чаше. На арене – представители девяти союзных республик, преодолевшие не одну тысячу километров, чтобы своих поддержать и ту самую Синеокую посмотреть.
Кыргызстан! Кыргызстан! Кыргызстан!
Планируем, например, посетить Солигорск, где будут выступать борцы из Кыргызстана.
Алтымбек Айткалиев, участник II Игр стран СНГ (Казахстан):
Мы прогулялись уже по вашему городу Минску. Очень прекрасный город. Инфраструктура, допустим, стадион в парке Горького отличный. Хорошее покрытие. Отвечает всем мировым стандартам.
Мирная площадка, а еще и спортивная. Где как не в Беларуси армяне и азербайджанцы делят – нет, не Карабах – одну трибуну. А на провокационный вопрос о наболевшем отвечают в чисто спортивном духе: победит сильнейший.
Захид Софиев, участник II Игр стран СНГ (Азербайджан):
Спорт – это и есть спорт дружественный. Конечно, дружишь со всеми странами, ко всем с дружескими намерениями. Всем удачи!
Show must go on! Более 15 000 зрителей и свыше тысячи участников церемонии открытия Игр, причем со всех уголков Беларуси. Спортсмены, волонтеры, артисты – что-то похожее «Минск-Арена» видела в 2014-м на чемпионате мира по хоккею. Но и в 2023-м без буллитов не обошлось. Организаторы до последнего держали гостей в легком напряжении, чтобы этот вечер точно остался в сердце каждого.
«Приобщаю молодежь к спорту». Мы пообщались со зрителями церемонии открытия. Читать здесь.
Убеждена, что такое мероприятие для Беларуси очень нужно. Почему? Потому что это не только спортсмены, это и тренеры, и помощники, и врачи. И у них, безусловно, останутся положительные впечатления от того, что они увидят.
Юлия Силипицкая, телеведущая СТВ:
Я очень надеюсь, что я здесь немного приобщусь к этому потрясающему действу, буду причастна. И смогу насладиться всем, чем можно насладиться на открытии. Это такое потрясающее состояние – быть на открытии. Если уже на Олимпийских играх не довелось побывать, так хоть на II Играх стран СНГ побуду. Звучит гордо!
Константин Герцев:
Вы довольны результатом?
Александр Вавилов, главный режиссер церемонии открытия II Игр стран СНГ:
Нет, я еще не доволен, потому что самое главное впереди. Это только начало. И я очень волнуюсь. О, видите? Смотрите, как зал работает! Это мне нужно! Если такая эмоциональная отдача будет до конца шоу, мы победили!
Константин Герцев:
Преемственность поколений. Поднять государственный флаг Беларуси и Содружества Независимых Государств доверили шести белорусским именитым олимпийцам, которые неоднократно своим трудом прославляли нашу страну, доказывали ее право на суверенитет и независимость. Чего только стоит Екатерина Карстен! А вот молодой призерке соревнований по художественной гимнастике Александре Зубович доверят зажечь огонь Игр как знак будущих ярких побед! Наших ярких побед.
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