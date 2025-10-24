В Вирджинии объявлен режим ЧС из-за угрозы голода

Затянувшийся шатдаун в США вызвал серьезный кризис. В стране вынуждены сократить или полностью закрыть некоторые виды соцпрограмм. Печальный сценарий разыграют, если приостановка работы правительства продлится и после 27 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под угрозой оказались более чем 40 миллионов американцев, которые участвуют в программе продовольственной помощи. А также почти 7 миллионов женщин и детей – это те, кто имеет право на дополнительное питание от государства. По словам экспертов, если правительство не начнет работу, в США резко возрастет число голодающих. По этой причине губернатор Вирджинии уже объявил в Штате режим чрезвычайной ситуации.

Гленн Янгкин, губернатор штата Вирджиния (США):

Из-за шатдауна демократов пособия Программы дополнительной продовольственной поддержки для более чем 850 тысяч нуждающихся вирджинцев закончатся 1 ноября 2025 года. Я не допущу, чтобы демократы в Конгрессе использовали голодающих вирджинцев в качестве «рычага воздействия». Я объявляю режим чрезвычайной ситуации из-за шатдауна демократов для защиты нуждающихся голодающих вирджинцев.

При этом демократы и республиканцы продолжают обвинять друг друга в приостановке работы правительства, которая стала второй по продолжительности в истории США. До сих пор правящие коалиции не могут согласовать законопроект о госрасходах. Среди аргументов – резкий рост стоимости медицинского страхования для многих американцев.