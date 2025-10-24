Путин об отмене саммита в Будапеште: скорее всего, речь идет о переносе

Президент России Владимир Путин прокомментировал отмену встречи с лидером США Дональдом Трампом, предположив, что речь шла о переносе сроков. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что ранее сам Трамп предлагал провести саммит в Будапеште, но подчеркнул важность подготовки к подобным мероприятиям. Путин заявил, что Россия всегда выступала за продолжение диалога и готова сотрудничать с Соединенными Штатами, если отношения перейдут от давления к конструктивному взаимодействию.

Путин назвал обсуждение возможных поставок ракет «Томагавк» Украине провокацией, а новые санкции США – недружественным шагом, который не способствует укреплению отношений. По его словам, Россия не принимает решений под давлением и считает себя страной, достойной уважения.

Он также сообщил, что обсуждал с Трампом влияние поставок российской нефти на мировые цены, в том числе на американском рынке.

Фото: kremlin.ru