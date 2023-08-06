«Нужна очень тонкая, филигранная политика». Какова роль присутствия ЧВК «Вагнер» на Африканском континенте?

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Данную карту подготовил журнал The Economist по поводу военного, политического и экономического присутствия ЧВК «Вагнер» в Африке. Где мы наблюдаем ключевые государства?

ЦАР, Судан, Ливия, Мали, Мозамбик, Камерун, Мадагаскар и другие. Существует мнение на данный момент, что деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке стала для России выигрышной формулой, которая позволяла получить друзей в лице нуждающегося в военной поддержке правительства, и при этом делать это не за свой счет, а фактически за счет самих африканцев, оплачивающих услуги ЧВК. И в этом смысле это напоминает не колониальные времена, а деятельность средневековых кондотьеров из Каталонской компании Востока или же корсаров Дрейка, помогавших родному Арагону или Англии усиливать влияние и на этом еще и зарабатывать. Что вы скажете на этот счет, потому как не могу не обсудить и этот аспект?

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:

Если вы так любите исторические аналогии, то надо быть осторожным. С морально-этической точки зрения что хуже – колонизация или вот эти все лихие люди? Это тоже вопрос отдельный. Поэтому надо ли применять такого рода определения к нашим ЧВК, не знаю. Что касается журнала The Economist, то уже давно пора его главному редактору вручить знак «За заслуги перед Отечеством», по крайней мере, третьей степени. Я смотрю на эту карту – я не большой специалист по Африке, но у меня такое ощущение, что они сильно польстили ЧВК «Вагнер». В ряде стран, которые там обозначены, такого присутствия нет. Но что касается сути вопроса, конечно, это инструмент, который весьма эффективен в ряде случаев, но далеко не всегда. Надо понимать (и нам, россиянам, это надо понимать), что все-таки главная опора получается от наиболее слабых стран. Это страны, которые действительно не способны обеспечивать собственный суверенитет своими силами. И это некоторый парадокс. Есть целый ряд опорных пунктов, как минимум в той самой зоне, где Нигер сейчас находится. Хорошо ли это? Думаю, что да. Потому что это нормальный инструмент вполне. Другое дело, что нельзя полагать, что с помощью именно данной формы присутствия мы завоюем Африку. Завоюем не в военном, а в смысле политико-экономическом. Потому что есть страны, которые наоборот опасаются такого рода присутствия, но заинтересованы в сотрудничестве с Россией. И вот здесь нужна какая-то очень тонкая, филигранная политика, не исключающая деятельности частных военных компаний, но не делающая ее единственным стержнем.

Надежда Сасс:

Хотела бы поговорить и о Беларуси, которая активно работает в Африке. Как вы знаете, целый ряд стран на этом континенте мог бы стать хорошими экономическими партнерами, прежде нуждаются в восстановлении порядка и преодолении вызовов их безопасности со стороны различных вооруженных радикалов и сепаратистов. Стоит ли использовать соответствующий опыт ЧВК «Вагнер» для превращения Республики Беларусь в поставщика безопасности дружественным африканским государствам и народам? Если можно так сравнить, объединить белорусскую мягкую силу с военными возможностями ЧВК «Вагнер».

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы экспортируем мир в виде не экспорта военных каких-то компаний или корпораций, а экспорта переговорной площадки. Мы имеем очень хороший опыт, очень хорошие навыки, умения ведения дипломатических переговоров. На мой взгляд, мы этот опыт, в первую очередь наших экспертов, специалистов можем использовать для урегулирования ситуации в тех или иных странах или регионах Африки. Понятно, что в настоящее время следует повысить уровень подготовки наших специалистов, экспертов, повысить их компетенции для того, чтобы мы могли успешно участвовать в этих переговорных процессах. Но с точки зрения принятия участия в боевых действиях со стороны Беларуси, наверное, не совсем правильно. Надежда Сасс:

Как вы считаете, возможна ли совместная деятельность в Африке?