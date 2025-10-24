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В Беларуси собрано более 10 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой

24 октября 2025 07:33
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В Беларуси намолотили 10 миллионов 47 тысяч тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собрано более 10 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой-2

Среди областей – в лидерах Минская, где собрано почти 2,5 миллиона тонн, далее следует Брестская – чуть больше 2 миллионов тонн, замыкает тройку лидеров – Гродненщина, там намолотили 1 миллион 960 тысяч тонн. 

В Беларуси собрано более 10 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой-4

При этом, сахарная свекла убрана с 71 % площадей. В закромах уже около 4 миллионов тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней почти на 40 центнеров с гектара. Кроме того, картофеля в стране собрано 668 тысяч тонн. А всего овощей, выращенных в открытом грунте, заложили на хранение 166 тысяч тонн.

# Уборочная кампания

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