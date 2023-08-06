Как организовано питание спортсменов на Играх стран СНГ? Проверили один из объектов

Беларусь в игре. Мы на старте новых спортивных побед и ярких эмоций. Стартовали II Игры стран СНГ, которые в этом году принимает наша страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первые официальные делегации начали прибывать в Беларусь еще в начале недели, а уже в пятницу, за день до официального открытия, был дан фактический старт Играм. Соревнования по художественной гимнастике принимает одноименный дворец. Сразу после приветственного слова Максим Рыженков признался: для него этот вид спорта соизмерим с большим искусством, поэтому и отношение к каждой спортсменке как к его произведению.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

На определенных этапах было достаточно сложно, потому что вы знаете, какое давление оказывалось на наших партнеров по другим государствам, которые принимают сегодня участие. Мы даже нисколько не беспокоились, что мы подготовим на самом высочайшем уровне. И арены наши, и мы обладаем достаточным человеческим ресурсом, потенциалом. Особенно после проведения Европейских игр, которые стали лучшими за всю историю. Краков ни в какое сравнение не идет.

На шесть дней базой мировой художественной гимнастики стала, пожалуй, самая победоносная гостиница Минска. О причастности к Играм здесь напоминают уже с порога. В распоряжении спортсменок лучшие номера, релакс-услуги и, конечно же, питание.

Константин Герцев, корреспондент:

Игры играми, но обед по расписанию. Всемирная организация здравоохранения рекомендует: среднесуточная норма для человека – порядка 2,5 тысячи килокалорий. Для профессиональных спортсменов эта цифра и вовсе может увеличиваться вдвое. При этом из рациона категорически убирается жирное, жареное, копченое и мучное с большим содержанием соли или сахара.

А во время соревнований соотношение белков, жиров и углеводов высчитывают в индивидуальном порядке. Все эти своды стали правилами для ресторанов и гостиниц, принимающих гостей II Игр стран СНГ. Поэтому всеми любимые колдуны, мачанку и легендарные белорусские драники пока вы здесь точно не увидите.

Ольга Буксир, начальник комплекса общественного питания:

Все готовится из-под ножа. Отпускается в свежем виде. У нас за всем блюдет санстанция, наши городские исполнительные органы. Мы всегда…

– То есть, грубо говоря, санстанция и исполнительная власть находятся в отеле и контролируют?

– Постоянно, на протяжении всего дня. С начала приготовления, даже не пребывания спортсменов на площадке, где они питаются, а с начала приготовления продукции, которая отдается для спортсменов. И до последнего гостя, который питается в нашем зале уже после окончания соревнования на текущий день.

Оценить меню ресторана мы решили лично и по совету персонала начали свой день, как и положено, с завтрака. С пылу с жару, на любой вкус и цвет – повара только и успевают пополнять подносы.

Но, всмотревшись в тарелки некоторых граций, попросту становится не по себе.

Эрика Давидян, участница II Игр стран СНГ (Армения):

Не надо много есть, похудеть и похудеть. Но сладенькое чуть-чуть, горький шоколад только. У нас нет времени, чтобы обедать и ужинать. И так голодными спим. Такое стремление к победе изрядно подкупает. На трибунах яблоку негде упасть, юные гимнастки вскружили головы всем и вся. Белорусский зритель в долгу не остался – что ни минута, то овации.