Лукашенко о Каранике: «Он молодец, хоть 30% убрал, но у него уже немало почвы перепахано под озимый клин»

Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день.

Президента интересует реальное положение дел. Именно поэтому так часто в последнее время он говорит о приписках, вернее, об их недопустимости. Пытаясь обмануть или впечатлить руководство, в итоге обманывают себя, нанося ущерб отрасли, оставляя без реального результата, а значит и без денег.