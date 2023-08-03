Лукашенко о Каранике: «Он молодец, хоть 30% убрал, но у него уже немало почвы перепахано под озимый клин»

Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день.
Президента интересует реальное положение дел. Именно поэтому так часто в последнее время он говорит о приписках, вернее, об их недопустимости. Пытаясь обмануть или впечатлить руководство, в итоге обманывают себя, нанося ущерб отрасли, оставляя без реального результата, а значит и без денег.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот он молодец, хоть 30 % и убрал, но у него уже немало почвы перепахано под озимый клин.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы сев начали уже.
– Рапс?
– Да, озимый рапс.
– Вот, пожалуйста. Поэтому и 45 центнеров урожайность. Или сколько у тебя там?
– Если в среднем по области – 38,8, но урожайность от 70 центнеров по отдельным хозяйствам.
– Рапс? 70 центнеров?
– Это тема отдельная, потом в палатке расскажу.
– Приписки?– Нет, технологии. Вы правильно сказали.
– А здесь у тебя?
– 61 центнер сегодня рапс.
– Молодец, ничего не скажешь! Будут деньги. А если просто тяп-ляп, лишь бы только посеять для показухи...